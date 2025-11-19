Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

DGT

Balizas V16: Cuenta atrás para su uso obligatorio, requisitos de la DGT y multas si no están homologadas

La baliza V16, que supone un gran cambio en la señalización en carretera, será obligatoria a partir del 2026 y no valdrá cualquiera.

Baliza V16

Baliza V16Europa Press

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

A partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos en España deberán llevar una baliza V16 conectada, según ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta medida sustituye definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia, que dejarán de tener validez como señalización de vehículos inmovilizados.

La DGT explica que la V16 conectada forma parte de la apuesta por una seguridad vial más inteligente. Estos dispositivos no solo emiten una luz intermitente visible en 360 grados, sino que también envían su posición geolocalizada a la plataforma DGT 3.0. Así, cuando un conductor activa la baliza, su ubicación se transmite automáticamente y se comparte con otros vehículos, aplicaciones de navegación y centros de control de tráfico. Esto permite advertir a los demás conductores de la presencia de un vehículo detenido, incluso antes de verlo físicamente.

¿Por qué este cambio?

Según la DGT, la principal razón es la seguridad, ya que con la baliza conectada se evita que el conductor tenga que salir del vehículo para colocar un triángulo, reduciendo significativamente el riesgo de atropello. Este tipo de accidentes ha aumentado en los últimos años, especialmente en situaciones de poca visibilidad o en carreteras de alta velocidad.

Además, la información digital enviada por las balizas a DGT 3.0 complementa la señal luminosa, creando un sistema de alerta doble: físico y virtual, que mejora la capacidad de reacción de otros usuarios y de los servicios de emergencia.

¿Qué exige la DGT para la homologación?

La Dirección General de Tráfico, recalca varios puntos esenciales:

  • La baliza debe estar certificada por un centro autorizado y contar con número de homologación visible.
  • Debe garantizar conectividad operativa durante un mínimo de 12 años, sin ningún coste adicional para el usuario
  • La luz debe funcionar al menos durante 30 minutos desde su activación.
  • Su colocación debe ser en la parte más alta del vehículo, preferiblemente en el techo, y disponer de un sistema de imantación o fijación adecuado.
  • La baliza solo envía ubicación; no transmite datos personales ni identifica al vehículo.

La DGT ha publicado en su web un listado actualizado de modelos homologados para evitar confusiones entre los consumidores. También recuerda que no todas las balizas que se venden actualmente cumplen los requisitos, por lo que es importante comprobar el número de certificación oficial.

Sanciones y recomendaciones

El uso de una baliza no homologada o sin conectividad tras el 1 de enero de 2026 podrá acarrear sanciones económicas. Además, la DGT aconseja llevar la baliza en un lugar accesible del habitáculo, como la guantera, para poder activarla rápidamente sin tener que abandonar el vehículo en una situación de riesgo.

Con esta medida, España se posiciona a la vanguardia de la seguridad vial en Europa. Las balizas V16 conectadas serán un elemento clave en la reducción de riesgos durante averías y emergencias, y formarán parte de un ecosistema de movilidad más moderno, conectado y seguro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Rompían la cadena de frío y reetiquetaban pescado caducado: intervenidas 20 toneladas de marisco en mal estado en Palma

Pescado en mal estado

Publicidad

Sociedad

Baliza V16

Balizas V16: Cuenta atrás para su uso obligatorio, requisitos de la DGT y multas si no están homologadas

Un incendio en un garaje de Colmenar Viejo obliga a desalojar a 150 personas

Hasta 150 personas quedan desalojadas de un incendio en un garaje de Colmenar Viejo

Incendio, vecino Bac de Roda, Barcelona

Los vecinos denuncian la situación del barrio tras el incendio de un asentamiento de Barcelona

Montaje Belén en Madrid
NAVIDAD

El Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes vuelve a latir: una obra efímera en 145 metros cuadrados

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025: Isabel II y el príncipe Felipe celebran sus bodas de diamante
Efemérides

Efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"
Agresiones sexuales

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"

La médico forense del Instituto de Medicina Legal cuestionaba el comportamiento de las mujeres dándoles a entender que la culpa era de ellas.

Pescado en mal estado

Rompían la cadena de frío y reetiquetaban pescado caducado: intervenidas 20 toneladas de marisco en mal estado en Palma

Cártel de Jalisco

Quiénes son los narcos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el peligroso grupo mexicano que tenía su "oficina" en España

Una persona con un teléfono

Los adolescentes consideran la IA una herramienta "fundamental" y "primera fuente de fiabilidad"

Publicidad