Carlos Alcaraz, coronado como número 1 del año en Turín: "Es un viaje que no haces solo..."

Ocho títulos, 70 victorias, solo 8 derrotas... Carlos Alcaraz se ha coronado de forma oficial este viernes en Turín como el mejor tenista de 2025. El murciano, que aseguró el número 1 de la ATP tras vencer anoche a Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1), ha levantado hoy en el Inalpi Arena, sede de las Nitto ATP Finals, el trofeo que le acredita como el número 1 a final de año. Es la segunda vez que el fenómeno de El Palmar lograr este hito, ya lo hizo en 2022 tras irrumpir en la élite y lograr su primer US Open, el primero de los seis grand slam que atesora con tan solo 22 años.

Hasta la fecha solo dos españoles han logrado terminar una temporada en lo más alto del ranking ATP: Rafa Nadal (en cinco ocasiones) y Carlos Alcaraz (en dos). El extenista balear terminó como número 1 de la ATP en 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019, mientras que el jugador murciano lo ha logrado en 2022 y 2025. Novak Djokovic sigue siendo el jugador que más veces ha cerrado la temporada en lo más alto del ranking de la ATP, un total de ocho años (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 y 2023).

Carlos Alcaraz ha levantado ocho títulos esta temporada (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio) y su balance es de 70 victorias y ocho derrotas. El murciano aún opta a levantar por primera vez en su carrera el título en las ATP Finals y la Copa Davis, que se jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

"Es un gran logro para mí y significa muchísimo"

"Es un placer (recibir el número 1), es un objetivo por el que he trabajo muy duro a diario con mi equipo. Y también es un viaje que no haces solo, lo haces con tu equipo, con tu familia, con las personas cercanas que están detrás de ti y siempre te apoyan. Es un gran logro para mí y significa muchísimo. Estoy muy orgulloso y muy feliz", admitió Alcaraz.

"No puedo agradecer más el cariño que recibo. Viajamos a nuevos sitios y la gente siempre es igual, con gran energía en un gran ambiente. Siento el amor de la gente, sin ellos a veces sería imposible ganar, remontar o levantar partidos. Agradezco al público, por la energía y amor que recibo. Este trofeo es también suyo", agradeció Alcaraz tras recibir el trofeo como número 1 de la ATP a final de año.