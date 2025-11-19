Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Liga de Campeones

El Barcelona anuncia que también jugará la Champions League en el Camp Nou

La UEFA da luz verde al regreso del equipo azulgrana a su estadio para disputar el encuentro del 9 de diciembre ante el Eintracht.

El Bar&ccedil;a volver&aacute; al Camp Nou en la pr&oacute;xima jornada de Liga

El Barça volverá al Camp Nou en la próxima jornada de Ligaatresplayer.com

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El Barcelona volverá a disputar un partido europeo en el Spotify Camp Nou. La UEFA ha autorizado al club azulgrana a jugar en su estadio el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que se celebrará el próximo martes 9 de diciembre a las 21:00 horas frente al Eintracht de Frankfurt, según ha confirmado este miércoles la entidad catalana.

La decisión llega después de que el organismo europeo haya aceptado la petición formal del club tras comprobar que el estadio cumple con todos los requisitos necesarios para albergar partidos de competición continental.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya explicó este martes que una de las condiciones que debía cumplirse era aislar la zona del estadio destinada a la afición visitante, una medida exigida por la UEFA para garantizar la seguridad en los encuentros internacionales.

Este sábado ante el Athletic ante 45.401 espectadores

El pasado lunes el club ya había anunciado la obtención de la licencia de primera ocupación del recinto correspondiente a la Fase 1B, que autoriza un aforo parcial de 45.401 espectadores. Ese mismo día, el Barcelona también confirmó que el partido de LaLiga ante el Athletic Club, previsto para este sábado, se disputará en el Camp Nou, marcando así el regreso oficial del equipo a su estadio tras más de dos años de obras.

Con esta aprobación, el conjunto de Hansi Flick podrá volver a jugar una noche de Champions en el feudo de Les Corts, recuperando un escenario emblemático para el club y su afición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sarah Almagro conquista el Mundial de surf adaptado y completa un triplete internacional

Sara Almagro, victoriosa en California

Publicidad

Deportes

Jonathan Barnett, exagente de Bale

Investigan al exagente Jonathan Barnett por violar y torturar a una "esclava sexual" durante varios años

El Barça volverá al Camp Nou en la próxima jornada de Liga

El Barcelona anuncia que también jugará la Champions League en el Camp Nou

Los jugadores de la selección española tras el duelo ante Turquía

El Mundial 2026 ya tiene a 42 de sus 48 selecciones clasificadas: los posibles rivales de España en los bombos

Cristiano Ronaldo en la cena de gala en la Casa Blanca
Cristiano Ronaldo

Trump se rinde a Cristiano Ronaldo en la cena con la delegación saudí: "Ahora mi hijo me respeta más"

Mikel Oyarzabal celebra su gol ante Turquía
Mundial 2026

España certifica su clasificación para el Mundial 2026 tras empatar ante Turquía (2-2)

Pablo Carreño celebra un punto ante Moeller en la Copa Davis
Copa Davis

Pablo Carreño, ante la ausencia de Alcaraz en la Copa Davis: "Un poco de crédito nos merecemos..."

El equipo español cierra filas y pide un voto de confianza pese a la notable ausencia de Carlos Alcaraz en las finales de la Copa Davis en Bolonia.

Angustias Gómez es agasajada como la corredora de más edad en la carrera de la mujer de Barcelona
Carrera de la Mujer de Barcelona

Angustias Gómez se engancha a las carreras a sus 92 años: "Me han apuntado mis nietas"

Angustias Gómez, a sus 92 años, ha terminado por primera vez una carrera, la de la Mujer de Barcelona, donde ha participado junto a otras 36.000 mujeres, siendo la estrella de esta multitudinaria carrera que lucha por las mujeres y sus derechos.

Nadia Comaneci atiende a Antena 3 Deportes

Nadia Comaneci recuerda con Antena 3 Deportes su diez perfecto en los JJOO de 1976

Sinner y Alcaraz en las finales de las ATP Finals

Tim Henman da la clave de la derrota de Alcaraz ante Sinner: "Cambió su estilo de juego"

Lamine Yamal durante un entrenamiento del Barcelona

La profecía de Lamine Yamal en redes tras saber que vuelve a jugar en el nuevo Camp Nou

Publicidad