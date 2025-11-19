El Barcelona anuncia que también jugará la Champions League en el Camp Nou

El Barcelona volverá a disputar un partido europeo en el Spotify Camp Nou. La UEFA ha autorizado al club azulgrana a jugar en su estadio el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que se celebrará el próximo martes 9 de diciembre a las 21:00 horas frente al Eintracht de Frankfurt, según ha confirmado este miércoles la entidad catalana.

La decisión llega después de que el organismo europeo haya aceptado la petición formal del club tras comprobar que el estadio cumple con todos los requisitos necesarios para albergar partidos de competición continental.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya explicó este martes que una de las condiciones que debía cumplirse era aislar la zona del estadio destinada a la afición visitante, una medida exigida por la UEFA para garantizar la seguridad en los encuentros internacionales.

Este sábado ante el Athletic ante 45.401 espectadores

El pasado lunes el club ya había anunciado la obtención de la licencia de primera ocupación del recinto correspondiente a la Fase 1B, que autoriza un aforo parcial de 45.401 espectadores. Ese mismo día, el Barcelona también confirmó que el partido de LaLiga ante el Athletic Club, previsto para este sábado, se disputará en el Camp Nou, marcando así el regreso oficial del equipo a su estadio tras más de dos años de obras.

Con esta aprobación, el conjunto de Hansi Flick podrá volver a jugar una noche de Champions en el feudo de Les Corts, recuperando un escenario emblemático para el club y su afición.

