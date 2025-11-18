Pablo Carreño, ante la ausencia de Alcaraz en la Copa Davis: "Un poco de crédito nos merecemos..."

España buscará en el SuperTennis Arena de Bolonia la séptima Copa Davis de su historia y lo tendrá que hacer sin Carlos Alcaraz, baja de última hora por un edema en el isquiotibial derecho que sufrió durante su participación en las Nitto ATP Finals de Turín. La ausencia del murciano, actual número 1 del mundo, es un hándicap para el equipo español, que este jueves se medirá a República Checa en los cuartos de final. Pese a no poder contar con el tenista de El Palmar, Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers han cerrado este martes filas y han pedido un voto de confianza de cara la fase final de la competición.

Pablo Carreño, un tenista que siempre ha rendido a un gran nivel en la Copa Davis, aseguró que "un poco de crédito nos merecemos".

"Carlos es el número 1 y somos mejores con él. Pero el resto jugamos todo el año, mal tampoco lo hacemos. El nivel del equipo baja, pero hablamos de un torneo con las ocho mejores selecciones. Hemos llegado aquí los que estamos. Un poco de crédito nos merecemos", declaró Carreño en rueda de prensa

"David (Ferrer, capitán del equipo español) me dijo que me preparara porque me dijo lo de Carlos", reconoció el tenista asturiano.

"Mirando el 'ranking' no tenemos nada que hacer, pero esto no va solo de eso"

La República Checa, rival de España, tiene tres jugadores entre los 35 mejores del ranking ATP: Jiri Lehecka (17), Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (35).

"Mirando el 'ranking' no tenemos nada que hacer, pero esto no va solo de eso. Hay que confiar. Tenemos un equipo muy bueno. Los que estamos aquí pasamos en Marbella una eliminatoria muy complicada. Hay muchos buenos recuerdos de partidos y eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos", recordó el tenista de 34 años.

"Durante mi carrera jugar la Copa Davis fue muy importante para mí. Aprendí mucho. Adquirí mucha experiencia jugando esta competición. Es cierto que durante mi lesión estuve mucho tiempo fuera de las pistas. Cuando volví, David me dio la oportunidad de volver al equipo", explicó Carreño.

Además, el ganador de siete títulos ATP habló de lo que supuso Rafa Nadal para España: "Nadal fue muy importante, pero es verdad que España ha ganado Grand Slams y tenemos a Carlos. Tenemos mucha suerte desde hace tiempo de competir por cada torneo y por la Davis. Le echamos de menos".

David Ferrer y la ausencia de Alcaraz: "Estamos tristes, pero confío en mi equipo"

David Ferrer, capitán de la selección española de la Copa Davis, reconoció que la baja de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, hace que su equipo se resienta, pero indicó que mantiene la confianza en los suyos para "hacer algo bueno".

"Estoy muy contento con el trabajo de esta semana. Aunque obviamente estamos tristes porque Carlos (Alcaraz) no jugará. Pero confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana", declaró David Ferrrer.

"Después del partido de Sinner me enteré de sus molestias. Cuando llegó a Bolonia fueron a hacer una resonancia. Después hablé coió en los doctores y decidimos entre todos que era arriesgado jugar esta semana. No tenía preparado nada diferente por si causaba baja. Confiábamos en que pudiera estar. Cuando vino ayer pintaba bien. Después las cosas cambiaron. Éramos 5 y ahora somos 4", resumió el capitán español.

"El tema médico manda. Nos resentimos, lo sabemos. Pero si estamos en la Final a 8 es gracias a ellos (el resto del equipo) y vamos a competir. Aceptamos que no tenemos a Carlos. Pero vuelvo a ver la luz. Tengo fe. Tengo confianza y creo que podemos hacer algo bueno", apuntó David Ferrer.

El extenista de Jávea recordó la remontada de sus jugadores en Marbella frente a Dinamarca, una gesta que les dio el billete para estar en Bolonia.

"Los jugadores lo consiguieron en Marbella, si estamos aquí es por su compromiso y su manera de competir. La Davis ya la han ganado Pablo y Marcel. Pablo ha vuelto del infierno de la lesión. Estos jugadores con experiencia controlan los partidos. Marcel es otro jugador diferente. Este año ha ganado dos grandes. Es el líder del equipo. Lo veo diferente al año pasado. Le dejaremos la eliminatoria 1-1 y que se encargue...", apuntó con una sonrisa Ferrer.