Tim Henman da la clave de la derrota de Alcaraz ante Sinner: "Cambió su estilo de juego"

Días después de la final de las ATP Finals siguen las valoraciones sobre el espectacular duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. A pesar de la victoria del italiano (7-6(4), 7-5), intratable en pista dura bajo techo, el español compitió de principio a fin y solo pequeños detalles marcaron la diferencia en una de las finales más igualadas de la temporada.

Sin embargo, muchos exjugadores y analistas coinciden en que las molestias en el isquio derecho de Alcaraz fueron un punto de inflexión en el partido del Inalpi Arena turinés. El percance, ocurrido al final del primer set, condicionó su juego, aunque el de El Palmar no bajó los brazos y buscó alternativas para evitar un mayor desgaste físico.

Una de las voces más autorizadas que comparte esta teoría es la del extenista Tim Henman, cuatro veces semifinalista en Wimbledon y actual comentarista de la BBC, quien analizó el encuentro en Sky Sports. "Siendo sincero, creo que el problema en la pierna tuvo algo que ver. Alcaraz cambió su estilo de juego y se mostró mucho más agresivo en ataque, algo que es capaz de hacer, pero creo que le hubiera gustado alargar los intercambios si no hubiera estado lesionado", opinó el británico.

Henman también destacó la calidad del primer set y el nivel mostrado por ambos jugadores: "En el primer set, tuvo sus oportunidades y Sinner supo responder. Fue un tiebreak fascinante con cuatro o cinco dejadas de repente", comentó.

Destaca la sonrisa de Alcaraz

Más allá del resultado, el exjugador inglés subrayó la actitud del murciano y la diferencia que marcan ambos en el circuito actual: "Creo que el público animó a Sinner, pero me encanta ver a Alcaraz después, con una sonrisa en la cara y una gran perspectiva. Hay una gran diferencia entre estos dos y el resto", concluyó Henman.

La final confirmó el dominio de Sinner en pista cubierta, con 31 victorias consecutivas, y dejó la sensación de que la rivalidad con Alcaraz sigue creciendo, con margen para muchos más capítulos.

