El juez deja a Santos Cerdán en libertad provisional al considerar que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas

El juez del Tribunal Supremo ha decretado libertad provisional para Santos Cerdán al considerar "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas que le llevó a decretar la prisión provisional para el exsecretario de organización del PSOE.

El instructor destaca que, aunque se han robustecido los consistentes indicios de pesan contra Cerdán, este motivo no justifica que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional.

Casi 5 meses de prisión y un nuevo informe UCO

El magistrado Leopoldo Puente decide dejar a Cerdán en libertad provisional después de que decretara su ingreso en prisión el pasado 30 de junio al hallar claros indicios de que el exsocialista se encargaba de repartir las presuntas mordidas recibidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Una vez que la UCO ha entregado ya el informe de rastreo del dinero obtenido presuntamente de forma ilegal por Cerdán, ya no existe motivo para mantenerle en prisión, según el juez.

Cerdán iba a cumplir cinco meses de prisión preventiva en Soto del Real y su puesta en libertad ha sido decretada tan solo un día después de que saliera a la luz un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Cerdán, el "enlace" entre Gobierno y Acciona

Dicho informe situaba al exsecretario de organización del PSOE como "enlace" entre el Gobierno, concretamente Transportes, y Acciona, llevándose el 2% del importe de las obras presuntamente amañadas.

La UCO también dice que Cerdán y su familia se beneficiaron de los presuntos amaños, recogiendo en el informe frases como esta: "A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", refiriéndose a su mujer.

Según la investigación, la hermana del exsocialista también percibió más de 22.000€ de Servinabar entre febrero y junio de 2020, y el cuñado habría sido contratado por la empresa desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022, percibiendo una cantidad superior a 53.000€.