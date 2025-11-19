Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Supremo

El juez deja a Santos Cerdán en libertad provisional al considerar que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas

El juez considera que, aunque se han robustecido los indicios que pesaban contra él con los últimos informes de la UCO, ello no justifica mantener la medida cautelar de prisión provisional. Cerdán llevaba casi cinco meses en Soto del Real.

Imagen de archivo de Santos Cerdán

El juez deja a Santos Cerdán en libertad provisional al considerar que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas | EFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El juez del Tribunal Supremo ha decretado libertad provisional para Santos Cerdán al considerar "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas que le llevó a decretar la prisión provisional para el exsecretario de organización del PSOE.

El instructor destaca que, aunque se han robustecido los consistentes indicios de pesan contra Cerdán, este motivo no justifica que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional.

Casi 5 meses de prisión y un nuevo informe UCO

El magistrado Leopoldo Puente decide dejar a Cerdán en libertad provisional después de que decretara su ingreso en prisión el pasado 30 de junio al hallar claros indicios de que el exsocialista se encargaba de repartir las presuntas mordidas recibidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Una vez que la UCO ha entregado ya el informe de rastreo del dinero obtenido presuntamente de forma ilegal por Cerdán, ya no existe motivo para mantenerle en prisión, según el juez.

Cerdán iba a cumplir cinco meses de prisión preventiva en Soto del Real y su puesta en libertad ha sido decretada tan solo un día después de que saliera a la luz un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Cerdán, el "enlace" entre Gobierno y Acciona

Dicho informe situaba al exsecretario de organización del PSOE como "enlace" entre el Gobierno, concretamente Transportes, y Acciona, llevándose el 2% del importe de las obras presuntamente amañadas.

La UCO también dice que Cerdán y su familia se beneficiaron de los presuntos amaños, recogiendo en el informe frases como esta: "A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", refiriéndose a su mujer.

Según la investigación, la hermana del exsocialista también percibió más de 22.000€ de Servinabar entre febrero y junio de 2020, y el cuñado habría sido contratado por la empresa desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022, percibiendo una cantidad superior a 53.000€.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Sánchez anuncia dos nuevos paquetes de ayuda a Ucrania por valor de 817 millones de euros: "España acudirá a la llamada"

Zelenski y Sánchez

Publicidad

España

Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados

El PSOE se mantiene como primera fuerza política y 10,2 puntos por encima del PP, según el CIS

Imagen de archivo de Santos Cerdán

El juez deja a Santos Cerdán en libertad provisional al considerar que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas

Sánchez en Metafuturo

Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso para esclarecer el presunto espionaje "masivo" a usuarios

Santos Cerdán en un viaje a Marruecos con José Luís Ábalos y Koldo
Claves mordidas

Los viajes a Marruecos, los nombramientos en el PNV o las compras de Paqui: las claves de la millonaria red de mordidas con Cerdán como "enlace"

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo
Sesión de control

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a la Moncloa y el presidente contraataca con Mazón y la Diputación de Almería

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso
IGUALDAD

El PP acusa a Ana Redondo de ser "cómplice de asesinos y maltratadores" por los fallos en las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad ha comparecido en el Congreso para explicar los fallos en el sistema de protección para las víctimas. El PP pide su dimisión.

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón
Sucesor de Mazón

Pérez Llorca presenta hoy su candidatura para suceder a Mazón

El secretario general de la Comunidad Valenciana presentará este miércoles su candidatura para suceder a Mazón como president de la Generalitat, y lo conseguirá, previsiblemente con el apoyo de VOX

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

Santos Cerdán actuaba como "enlace" entre Acciona y Transportes para los presuntos "amaños" de obra pública

A3 Noticias de la Mañana (04-07-25) El abogado de Santos Cerdán tras visitarle en prisión: "Está bien, animado y fuerte"

La UCO sitúa a Santos Cerdán en un documento con "peticiones de nombramiento" del PNV tras la moción de censura

Pedro Sánchez, ante el informe de la UCO sobre Cerdán: "Es el tiempo de la Justicia"

Pedro Sánchez insiste en que Ejecutivo y PSOE actuaron "con contundencia" contra Cerdán: "Es el tiempo de la Justicia"

Publicidad