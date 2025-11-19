Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Mundial 2026 ya tiene a 42 de sus 48 selecciones clasificadas: los posibles rivales de España en los bombos

El sorteo del 5 de diciembre configurará la Copa del Mundo más extensa jamás disputada. Así quedarían los bombos.

Los jugadores de la selecci&oacute;n espa&ntilde;ola tras el duelo ante Turqu&iacute;a

Los jugadores de la selección española tras el duelo ante TurquíaEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El Mundial inédito de 48 selecciones tiene a casi todos sus participantes confirmados. Ya se conocen 42 de las 48 selecciones que disputarán el próximo verano el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras la clasificación de España, Suiza, Bélgica, Austria y Escocia, en la zona europea, y la de Panamá, Curazao y Haití, en la Concacaf, solo quedan seis plazas por decidirse, que saldrán de una serie de repescas con eliminatorias dificilísimas de por medio.

Las 42 selecciones clasificadas hasta el momento

Doce selecciones europeas, seis sudamericanas, tres centroamericanas, ocho asiáticas, una de Oceanía y nueve africanas, además de las tres selecciones anfitrionas ya tienen garantizada su presencia en el próximo Mundial. Un total de 42 participantes confirmados.

  • Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.
  • Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
  • África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
  • Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
  • Concacaf: Panamá, Curazao y Haití.
  • Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.
  • Oceanía: Nueva Zelanda.

6 plazas pendientes vía repesca

Las seis plazas que quedan por decidir serán a través de las emocionantes repescas.

La de Europa ya conoce a sus 16 integrantes, de los cuales saldrán cuatro plazas directas. Serán los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la UEFA Nations League.

Los cuatro bombos para el sorteo del próximo jueves quedan formados de la siguiente manera:

  • Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania
  • Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia
  • Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo
  • Bombo 4 : Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Esos enfrentamientos se disputarán el 26 y el 31 de marzo en eliminatorias que se resolverán a partido único.

La repesca intercontinental, de la que saldrán otras dos plazas, también conoce ya a todos sus integrantes: Bolivia (Conmebol), RD Congo (África), Nueva Caledonia (Oceanía) Irak (Asia) y Jamaica y Surinam (Concafaf) serán los integrantes de la misma.

En la primera eliminatoria de la repesca intercontinental, los dos representantes de Concacaf se medirán mediante sorteo a Bolivia o Nueva Caledonia en México.

La RD del Congo e Irak evitarán la primera eliminatoria al ser cabezas de serie de la repesca intercontinental, por lo que se jugarán su acceso al Mundial directamente en la segunda eliminatoria.

El sorteo, el próximo 5 de diciembre

Queda despejado así el panorama para un sorteo que se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington. El Mundial estrenará un formato ampliado con 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro.

Se clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así un cuadro de 32 selecciones para las rondas eliminatorias; es decir, habrá dieciseisavos. En total, el torneo ofrecerá 104 partidos en 38 días, en la que será la Copa del Mundo más extensa jamás disputada.

Cómo se conforman los 4 bombos

La FIFA determina la distribución atendiendo al ranking mundial, que se actualizará oficialmente este 19 de noviembre. Los tres anfitriones ocupan plaza en el Bombo 1, acompañados por las selecciones mejor posicionadas del ranking.

Dos equipos de la misma confederación no pueden estar en el mismo grupo, con la excepción de la UEFA, donde hasta dos selecciones pueden compartirlo.

Los equipos provenientes de las repescas también tendrán ubicación específica. Salvo cambio de última hora, los 6 equipos del repechaje estarán en el Bombo 4: 4 de UEFA + 2 Intercontinental. Además, este miércoles se actualiza el ranking FIFA.

Los bombos provisionales del sorteo

  • Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao y las seis selecciones que se clasifiquen en la repesca.

