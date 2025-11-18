Mundial 2026
España - Turquía, en directo: Partido hoy de fase de clasificación para el Mundial 2026 (1-1)
Sigue en directo el España - Turquía, último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
La selección española de fútbol, actual campeona de Europa, busca certificar hoy (20:45 horas) ante Turquía en el estadio de La Cartuja su billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los de Luis de la Fuente han ganado los cinco partidos disputados hasta la fecha en el Grupo E (Bulgaria 0-3 España, Turquía 0-6 España, España 2-0 Georgia, España 4-0 Bulgaria y Georgia 0-4 España) y solo una derrota por más de siete goles les dejaría sin clasificación directa y obligándoles a jugar la repesca.
Un escenario impensable y que ni siquiera el italiano Vincenzo Montella, seleccionador turco, contempla en la noche de hoy. Es más, está previsto que Montella reserve a algunas de sus estrellas, apercibidas de sanción, pensando en la repesca. Además, España acumula 30 partidos oficiales sin perder y, de ganar hoy, igualaría la racha de 31 encuentros invicta de la Italia de Roberto Mancini.
La última derrota de la actual campeona de Europa data del 28 de marzo de 2023, cuando España cayó ante Escocia (2-0) en Hampden Park.
Onces oficiales del España - Turquía
- España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Aleix García, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Yeremy Pino, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.
- Turquía: Bayındır; Çelik, Demiral, Söyüncü, Kadioglu; Kökçü, Kahveci, Özcan; Deniz Gül, Yilmaz y Akaydin.
Ya puedes seguir en directo el España - Turquía de clasificación para el Mundial 2026.
Hay cambio en España: entre Ferran Torres por Mikel Merino.
España había logrado adelantarse con un gol de Dani Olmo, pero Turquía se ha ido arriba y ha encontrado el gol en un saque de esquina mal defendido por parte del equipo de Luis de la Fuente. Es el primer gol que recibe la selección española en toda la fase de clasificación. En nada, regresamos con la segunda parte desde el estadio de La Cartuja.
¡Descanso en La Cartuja! España 1-1 Turquía. Dani Olmo abrió el marcador y Deniz Gül empató al borde del descanso.
La ha tenido Fabián... Saca Bayındır el balón en el mano a mano con el jugador del PSG.
¡¡¡Gooool de Turquía!!! ¡¡¡¡Goool de Deniz Gül!!! Empatan el equipo de Montella, primer gol que recibe España en la fase de clasificación.
Gran acción defensiva de Llorente ante Yilmaz. Turquía amenaza en las pocas contras que ha tenido, pero el dominio español es bastante claro.
Tremendo Cucurella en la recuperación. Está en ataque y defensa el lateral del Chelsea. Vaya despliegue físico.
Primer disparo de Turquía, la pega Kökçü y atrapa Unai Simón.
Y otra mano salvadora de Bayındır a disparo de Dani Olmo. Ha avisado ya España tres veces del segundo gol...
Vaya mano de Bayındır a disparo de Dani Olmo... Otra ocasión buenísima para España.
¡PERDONAAA ESPAÑA EL SEGUNDO! Oyarzabal se planta solo ante Bayındır, se queda sin ángulo y se la da a Yeremy Pino, quien no acierta debajo de los palos. Ha tenido el segundo gol España.
Ocasión para Oyarzabal... Pared entre Pino y Llorente, y centro que remata arriba Mikel Oyarzabal.
Fuera de juego de Yeremy Pino. La defensa turca sufre mucho con cada ataque de España y la movilidad de sus jugadores.
Latigazo de Marcos Llorente desde fuera del área. Turquía sufriendo sin balón.
¡Arriba Oyarzabal! Dispara desviado desde la frontal el delantero español. España va a tener muchas ocasiones hoy ante Turquía.
Vaya codazo de ha llevado Laporte en un salto... El colegiado le muestra la amarilla a Deniz Gül.
Lo intentaba ahora Mikel Merino desde la frontal del área. Comodísima España sobre el césped de La Cartuja.
¡¡¡¡GOOOOOL DE ESPAÑAAAA!!! ¡¡¡¡GOOOOL DE DANI OLMOOOO!!!! Envío de Cucurella desde la izquierda, Fabián no logra rematar el balón, pero el esférico le llega a Dani Olmo que fusila a Bayındır a los cuatro minutos de juego.
Toca y toca España el balón. Ahora, a punto de armar el taco, nunca mejor dicho, entre Oyarzabal y Yeremy Pino por la banda derecha.
Primer minuto de juego y el balón ya es de España. Turquía esperando en su campo.
¡¡¡Ruedaaaa el balón en La Cartujaaaa!!! Ya hay futbol en Sevilla. España, en busca de otra victoria y el pasaporte para el Mundial 2026.
A punto de comenzar el partido en el estadio de La Cartuja. ¡Saltan los jugadores de España y Turquía al verde! Van a sonar los himnos de ambos países y arrancará el duelo de hoy. ¡Vamos allá!
El árbitro del España - Turquía de hoy será el alemán Felix Zwayer. El colegiado berlinés cuenta con 44 años y una amplia experiencia en el arbitraje del más alto nivel.
La selección española de fútbol encadena 30 partidos oficiales sin perder, la última derrota en partido oficial data del 28 de marzo de 2023 ante Essocia (2-0). Desde aquella noche negra en Hampden Park, España no ha sido derrotada en partido oficial, coronándose de forma brutal en la Euro 2024 en Alemania.
¿Se prolongará la racha de imbatibilidad de España hoy ante Turquía? En menos de 30 minutos echará el balón a rodar en el estadio de La Cartuja, de Sevilla.
El seleccionador turco de fútbol, el italiano Vincenzo Montella, ha reservado a muchas de sus estrellas hoy ante España. Y eso que el lunes aseguró, en la rueda de prensa, que el partido ante España no iba a ser un amistoso...
"Queremos ganar cada partido que juguemos. Hemos preparado todo muy bien y haremos todo lo posible para conseguir el resultado positivo que buscamos. Ed un partido importante para el equipo y no será como un amistoso", indicó Vincenzo Montella.
Luis de la Fuente no quiere ningún tipo de relajación hoy ante Turquía y así lo recordó ayer en la rueda de prensa oficial en Sevilla.
"Lo afrontamos con una excepcional responsabilidad por muchos motivos. Por prestigio, somos los primeros del mundo y queremos seguir siéndolos; por respeto a la afición; porque queremos seguir ganando y también por sumar 31 partidos invictos", indicó el técnico riojano.
De la Fuente añadió al respecto que "además, lo más importante, es que estos futbolistas no se cansan de ganar", por lo que aseguró que el martes "el equipo será muy competitivo", entre otras cuestiones porque siempre hay que tener "respeto a los rivales".
El seleccionador explicó que no tienen en el cuerpo técnico "una idea de equipo en la mente. Todos son importantes", e insistió en que es el "partido más importante", por lo que insistió en que se verá "el mejor equipo" y que en el combinado nacional "no hay premios, ni regalos. Todos quieren jugar, se lo han ganado y se lo merecen".
¡Ya es oficial el once de Turquía! Vincenzo Montella sale con el siguiente equipo hoy ante España: Bayındır; Çelik, Demiral, Söyüncü, Kadioglu; Kökçü, Kahveci, Özcan; Deniz Gül, Yilmaz y Akaydin.
De esta forma, el técnico italiano, con la mente ya en la repesca, reserva a sus mejores jugadores (Arda Güler, Yildiz, Aktürkoğlu y Çalhanoglu)
Hoy se cierran todas la fase de clasificación para el Mundial 2026, a falta de las repescas que se jugarán entre el 26 y el 3 de marzo. España es primera en el ranking FIFA y será cabeza de serie en el sorteo de la fase final del Mundial que se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C. a las 18:00 horas (horario peninsular).
Habrá doce grupos de cuatro en el mencionado sorteo y los países que estarán en el bombo 1 son los siguientes: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, México y Portugal.
Luis de la Fuente ha introducido hoy cuatro cambios respecto al equipo titular que saltó de inicio el pasado sábado en Tiflis ante Georgia.
Llorente entra por Pedro Porro, Aleix García ocupa el lugar de Zubimendi, Dani Olmo entra en lugar de Ferran Torres y Yeremy Pino sustituye a Baena.
¡Ya es oficial el once titular de España para el partido de hoy ante Turquía! Luis de la Fuente sale con el siguiente once: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Aleix García, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Yeremy Pino, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.
A esta hora hay 34 selecciones clasificadas para el próximo Mundial de 2026. Aún quedan 14 plazas por definirse, una de esas 14 plazas la ocupará hoy España. Los países clasificados, a 18 de noviembre, son los siguientes:
Anfitrionas: Canadá, México y Estados Unidos.
AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán.
CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
OFC: Nueva Zelanda.
UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Portugal.
La España de Luis de la Fuente ha firmado una fase de clasificación para el Mundial 2026 perfecta: cinco triunfos, 19 goles a favor y ni un gol encajado. España ha ganado por goleada en Turquía y Georgia, y tampoco ha dado opción a Bulgaria en ninguno de los dos partidos ante el combinado búlgaro.
Estos son los partidos y victorias que ha cosechado España en la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá:
Bulgaria 0-3 España
Turquía 0-6 España
España 2-0 Georgia
España 4-0 Bulgaria
Georgia 0-4 España
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del partido entre España y Turquía, encuentro correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026! Los de Luis de Fuente están virtualmente clasificados, solo una goleada de Turquía por más de siete goles mandaría a la actual campeona de Europa a la repesca.
La selección española no pierde un partido oficial desde el pasado 28 de marzo de 2023 y encadena 30 encuentros oficiales sin conocer la derrota. Una racha que le permitió ganar su cuarta Eurocopa en el verano de 2024 en Alemania y que le ha llevado hasta las puertas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las caras favoritas a levantar la Copa del Mundo el próximo verano.
¡Ya puedes seguir en vivo minuto a minuto el España - Turquía clasificatorio para el Mundial 2026!
