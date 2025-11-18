España - Turquía, en directo: Partido hoy de fase de clasificación para el Mundial 2026 (1-1)

La selección española de fútbol, actual campeona de Europa, busca certificar hoy (20:45 horas) ante Turquía en el estadio de La Cartuja su billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los de Luis de la Fuente han ganado los cinco partidos disputados hasta la fecha en el Grupo E (Bulgaria 0-3 España, Turquía 0-6 España, España 2-0 Georgia, España 4-0 Bulgaria y Georgia 0-4 España) y solo una derrota por más de siete goles les dejaría sin clasificación directa y obligándoles a jugar la repesca.

Un escenario impensable y que ni siquiera el italiano Vincenzo Montella, seleccionador turco, contempla en la noche de hoy. Es más, está previsto que Montella reserve a algunas de sus estrellas, apercibidas de sanción, pensando en la repesca. Además, España acumula 30 partidos oficiales sin perder y, de ganar hoy, igualaría la racha de 31 encuentros invicta de la Italia de Roberto Mancini.

La última derrota de la actual campeona de Europa data del 28 de marzo de 2023, cuando España cayó ante Escocia (2-0) en Hampden Park.

Onces oficiales del España - Turquía

España : Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Aleix García, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Yeremy Pino, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.

: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Aleix García, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Yeremy Pino, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Turquía: Bayındır; Çelik, Demiral, Söyüncü, Kadioglu; Kökçü, Kahveci, Özcan; Deniz Gül, Yilmaz y Akaydin.

Ya puedes seguir en directo el España - Turquía de clasificación para el Mundial 2026.