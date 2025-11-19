Investigan al exagente Jonathan Barnett por violar y torturar a una "esclava sexual" durante varios años

La Policía Metropolitana de Londres está investigando al exagente británico Jonathan Barnett por presuntos abusos sexuales tras haber sido acusado el pasado julio en Estados Unidos de violar a una mujer en 39 ocasiones y de tratarla como una "esclava sexual".

Barnett, que fue uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial y estuvo detrás del histórico traspaso de Gareth Bale del Tottenham Hotspur al Real Madrid, fue denunciado el pasado verano en California, junto con su agencia Creative Artists Agency (CAA).

La acusación sostiene que el exrepresentante "traficó" con una mujer de Australia a Reino Unido en 2017, donde la habría "torturado y retenido contra su voluntad", además de haberla violado 39 veces.

El exagente, que niega las acusaciones, está ahora también bajo investigación en Reino Unido después de que la presunta víctima, identificada en los documentos judiciales como 'Jane Doe' para preservar su identidad, haya presentado también una denuncia ante las autoridades británicas en Londres.

Asegura que le pagó más de un millón de libras

Los abogados de Barnett buscan que el caso sea desestimado, alegando que no se produjo ningún contacto entre la víctima y el exagente en suelo británico. En su defensa, el entorno legal de Barnett sostiene que entre junio de 2017 y septiembre de 2021 mantuvieron una "relación consentida y personal", y que el exagente pagó más de un millón de libras a la mujer tras el fin de la misma.

"Cuando mi relación con la demandante terminó alrededor de septiembre de 2021, me amenazó con divulgarla públicamente a no ser que le pagara importantes sumas de dinero. Como consecuencia de esas amenazas, le pagué a la demandante durante varios años, abonándole finalmente una cantidad muy superior a un millón de libras", declaró Barnett en un comunicado.

Además de representar a Bale, Barnett fue agente de futbolistas como Ashley Cole, Jack Grealish y Jordan Pickford, y llegó a figurar entre los intermediarios más poderosos del mundo.

