Zelenski ante el 'Guernika' de Picasso tras firmar acuerdos de ayuda con España por valor de más de 800 millones de euros

El presidente ucraniano ha cerrado su tercer viaje a nuestro país con un almuerzo con el Rey y una visita al museo Reina Sofía para ver personalmente el 'Guernika' de Picasso, un cuadro que representa en gran medida, ha dicho, lo que está pasando actualmente en su país y la brutalidad y crueldad de las guerras.

En rueda de prensa conjunta el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que España movilizará 615 millones de euros a lo largo del próximo mes para apoyar militarmente a Ucrania. De ellos 100 irán directamente para la compra urgente de armamento en EEUU. Y Más de 200 se destinarán a la reconstrucción del país.

Sánchez ha ratificado a Volodímir Zelenski con este paquete de 817 millones, el apoyo "total y firme" a Ucrania ante la agresión rusa. Ese respaldo, continuará, ha subrayado, hasta que se alcance una paz justa y duradera.

La presión internacional es crucial

Zelenski insiste en que mantener la presión internacional sobre Rusia es crucial y por eso el presidente español se ha mostrado partidario de que los activos rusos congelados en el seno de la Unión Europea sean utilizados para la reconstrucción de Ucrania. Una posición que el presidente ucraniano ha considerado justa porque Rusia está destruyendo totalmente su país

Antes de la rueda de prensa, Sánchez y Zelenski han presidido la firma de cinco acuerdos y memorandos bilaterales, dos de ellos para aumentar la cooperación financiera y económica, uno sobre cooperación en el ámbito turístico y otro para combatir la desinformación rusa.

Con este acto en el Palacio de la Moncloa, el presidente de Ucrania cerró una agenda en Madrid que le llevó a visitar el Congreso, mantener una reunión con representantes de la empresa española de defensa y ser recibido por el rey.

Mientras, esta noche se ha producido un nuevo ataque en Jarcov. 18 drones han sobrevolado una zona residencial y han incendiado vehículos y viviendas. Los bomberos tuvieron que rescatar a muchas personas que se encontraban en casa paralizadas por el miedo ante el fuego. De momento sabemos que hay 32 civiles heridos, entre ellos, dos niños

