Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión: "Me voy dolido a casa"

El murciano anuncia que tiene un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Sufrió molestias este domingo en la final de las ATP Finals ante Sinner.

Carlos Alcaraz en la final de las ATP Finals

Carlos Alcaraz en la final de las ATP FinalsEFE

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Ya es oficial: Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión. "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…", ha anunciado el murciano en sus redes sociales.

Por tanto, Carlitos no disputará este jueves con la selección nacional la eliminatoria contra Chequia de la Final 8 de la Copa Davis 2025 en Bolonia (Italia), debido a las molestias en la parte posterior del muslo derecho que sufrió la semana pasada en las Finales de la ATP en Turín.

Alcaraz llegó el lunes a la ciudad italiana para unirse al resto de la expedición que capitanea David Ferrer y se sometió a unos controles que evidenciaron una sobrecarga en el isquio derecho. El de El Palmar ya disputó el segundo set de la final de la Copa de Maestros con un vendaje en su pierna derecha, en un duelo que acabó perdiendo ante el italiano Jannik Sinner.

El equipo de David Ferrer en Bolonia

Alcaraz, que se perdió las anterior eliminatoria por molestias físicas y necesidad de descanso tras conquistar el Abierto de los Estados Unidos y que tampoco estuvo en la primera ante Suiza, regresará a España este martes, de manera que el equipo capitaneado por David Ferrer afrontará el jueves los cuartos de final contra Chequia (10:00 horas) con un equipo integrado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

El ganador se medirá en las semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Alemania. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia abre la competición contra Bélgica este martes.

