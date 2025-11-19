Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo acusa a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a la Moncloa y el presidente contraataca con Mazón y la Diputación de Almería

Tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo en una sesión de control marcada por el último informe UCO, que vuelve a señalar a Cerdán, y las detenciones de cargos del PP por presuntos contratos irregulares para la compra de mascarillas en la Diputación de Almería.

Pedro S&aacute;nchez y Alberto N&uacute;&ntilde;ez Feij&oacute;o

Pedro Sánchez y Alberto Núñez FeijóoEFE

Juan Muñoz
Actualizado:
Publicado:

El Congreso acoge este miércoles una nueva sesión de control al Gobierno. Una jornada marcada por varios puntos de actualidad relacionados con la corrupción que salpican tanto al PSOE como al PP.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado a Sánchez acusándolo de llevar "la cloaca de Ferraz" hasta la Moncloa tras el último informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán como "enlace" entre Transportes y Acciona, apuntando que recibía el 2% de las obras públicas.

El presidente del Gobierno, por su parte, ha respondido que actuará con "tolerancia cero" ante los casos de corrupción y ha contraatacado a Feijóo con la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, del Partido Popular, por presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas.

Además, Sánchez también ha atacado a Feijóo con Carlos Mazón, del que dice "ha estado un año aplaudiéndole", y con la "privatización" de los servicios públicos ejecutada por los gobiernos autonómicos del Partido Popular.

Cerdán, el "enlace" entre Gobierno y Acciona

El informe de 273 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Cerdán como enlace entre Transportes y Acciona, señalando que recibía el 2% de cada obra pública.

El informe también recoge que tanto Cerdán como su familia se habrían beneficiado del presunto amaño de obras, recogiendo mensajes como "A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", en alusión a la mujer del exsecretario general del PSOE.

Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y Pérez Llorca presentará este miércoles su candidatura

Feijóo en Metafuturo

