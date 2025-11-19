María Martín, la malagueña de 12 años que deslumbra en el mundo del Muay Thai: "Quiero ser la número uno del mundo"

Con solo 12 años, María Martín ya se ha convertido en un nombre muy importante dentro del Muay Thai internacional. La malagueña ha logrado irrumpir con fuerza en un deporte dominado por luchadores mucho más mayores que ella. Su palmarés impresiona: ha sido varias veces campeona del mundo, con títulos conquistados en Roma, Australia y Tailandia, la cuna del Muay Thai.

Su última hazaña ha llegado este mes: campeona del Mundo en Roma (1 y 2 de noviembre) y apenas unos días después, campeona de Europa (6 y 9 de noviembre) en Sevilla. Un doble triunfo que confirma que su ascenso es imparable.

Una joven luchadora con un récord impresionante

El récord de MaríaMartín habla por si solo: 62 combates, con solo 8 derrotas. Una estadística al alcance de muy pocos profesionales, y todavía más importante si se tiene en cuenta que empezó a competir con seis años en la que ya se proclamó campeona de España. "Hay que comer bien, dormir bien y tener energía en el cuerpo", explica María Martín a Antena 3 Deportes.

Su padre, Miguel Martín, además de entrenador y dueño del Power Gym, ha sido clave en su camino. "Se lo trasmití desde los seis años... ella vale para esto", asegura a las cámaras de Antena 3 Deportes. Tanto es así que incluso en situaciones límite María demuestra una fortaleza inusual para su edad. "Peleó con 39 de fiebre y aun así estuvo espectacular", reconoce su padre.

Una pasión que marca su vida

María entrena cuatro horas al día, estudia y sueña con un futuro en el Muay Thai profesional: "Yo quiero ser la número uno del mundo". La realidad es que España tiene una estrella precoz y todo apunta a que podremos disfrutar de su talento durante muchos años.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.