Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Muay Thai

María Martín, la malagueña de 12 años que deslumbra en el mundo del Muay Thai: "Quiero ser la número uno del mundo"

La joven conocida como 'La Turbina del Infierno' acumula ya títulos mundiales, continentales y una ambición que apunta a lo más alto del Muay Thai. Antena 3 Deportes ha hablado con María Martín.

María Martín, la malagueña de 12 años que deslumbra en el Muay Thai

Antena 3 Deportes charla con María Martín, la malagueña que apunta a lo más alto en el Muay Thai | Paula Fernández | Rocío Luque | José Trujillo

Publicidad

Paula Fernández
Publicado:

Con solo 12 años, María Martín ya se ha convertido en un nombre muy importante dentro del Muay Thai internacional. La malagueña ha logrado irrumpir con fuerza en un deporte dominado por luchadores mucho más mayores que ella. Su palmarés impresiona: ha sido varias veces campeona del mundo, con títulos conquistados en Roma, Australia y Tailandia, la cuna del Muay Thai.

Su última hazaña ha llegado este mes: campeona del Mundo en Roma (1 y 2 de noviembre) y apenas unos días después, campeona de Europa (6 y 9 de noviembre) en Sevilla. Un doble triunfo que confirma que su ascenso es imparable.

Una joven luchadora con un récord impresionante

El récord de MaríaMartín habla por si solo: 62 combates, con solo 8 derrotas. Una estadística al alcance de muy pocos profesionales, y todavía más importante si se tiene en cuenta que empezó a competir con seis años en la que ya se proclamó campeona de España. "Hay que comer bien, dormir bien y tener energía en el cuerpo", explica María Martín a Antena 3 Deportes.

Su padre, Miguel Martín, además de entrenador y dueño del Power Gym, ha sido clave en su camino. "Se lo trasmití desde los seis años... ella vale para esto", asegura a las cámaras de Antena 3 Deportes. Tanto es así que incluso en situaciones límite María demuestra una fortaleza inusual para su edad. "Peleó con 39 de fiebre y aun así estuvo espectacular", reconoce su padre.

Una pasión que marca su vida

María entrena cuatro horas al día, estudia y sueña con un futuro en el Muay Thai profesional: "Yo quiero ser la número uno del mundo". La realidad es que España tiene una estrella precoz y todo apunta a que podremos disfrutar de su talento durante muchos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Finales Copa Davis 2025: día, hora y primer rival de España

El equipo español entrena en el SuperTennis Arena de Bolonia, sede de las finales de la Copa Davis

Publicidad

Deportes

Sinner y Alcaraz se saludan tras la final de las Nitto ATP Finals en Turín

¿Cuándo podría recuperar Sinner el número 1 de la ATP frente a Carlos Alcaraz?

La tenista filipina Alex Eala junto a Rafa Nadal

Nadal vuelve a una pista de tenis un año después de su retirada: "Una gran sensación volver..."

María Martín, la malagueña de 12 años que deslumbra en el Muay Thai

María Martín, la malagueña de 12 años que deslumbra en el mundo del Muay Thai: "Quiero ser la número uno del mundo"

Éder Militao, en un entrenamiento de la selección brasileña
Real Madrid

Éder Militao, dos semanas de baja por "una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha"

Mikel Oyarzabal celebra su gol ante Turquía
Mundial 2026

España certifica su clasificación para el Mundial 2026 tras empatar ante Turquía (2-2)

La selección de Curazao
FIFA

El milagro de Curazao, el país más pequeño y de menos población en disputar un Mundial

El país caribeño, que tiene 15 años de vida, 155.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados, jugará su primera Copa del Mundo en 2026.

Jonathan Barnett, exagente de Bale
Reino Unido

Investigan al exagente Jonathan Barnett por violar y torturar a una "esclava sexual" durante varios años

La Policía de Londres investiga al exagente de Gareth Bale: violaciones, tortura y tráfico de personas.

El Barça volverá al Camp Nou en la próxima jornada de Liga

El Barcelona anuncia que también jugará la Champions League en el Camp Nou

Los jugadores de la selección española tras el duelo ante Turquía

El Mundial 2026 ya tiene a 42 de sus 48 selecciones clasificadas: los posibles rivales de España en los bombos

Cristiano Ronaldo en la cena de gala en la Casa Blanca

Trump se rinde a Cristiano Ronaldo en la cena con la delegación saudí: "Ahora mi hijo me respeta más"

Publicidad