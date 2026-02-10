La confesión de un excampeón de Wimbledon: "Feliz de no haber tenido que jugar contra Alcaraz, Sinner o Djokovic"

La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia y el hecho de haber completado el Career Grand Slam con tan solo 22 años ha abierto en los últimos días un debate en el mundo del tenis sobre si el murciano y Janniks Sinner juegan a un nivel más alto que en la época del Big Three. Las últimas declaraciones de Patrick Mouratoglou, mítico entrenador francés, no dejaro a nadie indiferente al asegurar que la victoria de Djokovic ante Sinner en las semifinales del Australia Open no demostraban que el serbio fuera mejor tenista que el de San Cándido. Extenistas de la talla de Nadal o Boris Becker reaccionaron a las palabras del que fuera entrenador de Serena Williams.

El debate es recurrente y, guste o no guste, seguirá encima de la mesa mientras Alcaraz siga pulverizando récords de precocidad y tanto el murciano como Sinner sigan incrementado su palmarés y victorias en grand slam. Y es que desde la victoria de Novak Djokovic en el US Open 2023, entre Alcaraz y Sinner se han repartido los últimos nueve majors disputados. Y lo peor es que no parece que haya un tenista, al margen de un Nole descansado e inspirado, que parezca estar en disposición de retar a los dos primeros jugadores del ranking ATP.

En este contexto han llamado la atención las declaraciones de Richard Krajicek, extenista neerlandés y campeón de Wimbledon en 1996, quien opina que cualquiera que quiera ganar un grand slam se enfrenta al reto de ganar a Sinner y Alcaraz, lo que le ocurrió a Djokovic en Australia e impidió al serbio alzar su 25º major.

"Tengo que decir que esos chicos son realmente buenos. Me alegra no estar jugando ante ellos. En nuestra época solo tenía que vencer a Sampras, básicamente. También gané a Stich, pero ahora lo ves con Djokovic; vence a Sinner, y luego está Alcaraz", analiza Richard Krajicek en el podcast 'Off Court with Greg', conducido por el extenista británico Greg Rusedski.

"Y antes era incluso peor, quizás vencías a Murray, luego a Nadal, y Federer te esperaba en la final. Tenías que vencer a dos o tres jugadores increíbles", apunta el ganador de 17 títulos ATP.

"Lo único que extraño un poco es que ya nadie realmente sube la red"

El campeón de Wimbledon en 1996 subraya la mejora que se ha producido en el mundo del tenis en los últimos veinte años.

"Creo que el nivel de tenis es mucho más alto, el nivel físico es mayor, y la longevidad de la carrera es mayor. Lo único que extraño un poco es que ya nadie realmente sube la red. Quiero decir, Tsitsipas lo hacía un poco, y realmente sigo creyendo que esa es la manera de jugar contra estos grandes jugadores", apunta Richard Krajicek.

El extenista neerlandés asegura que esa es al forma de romper el ritmo de los Alcaraz, Sinner o Djokovic.

"Tienes que romper su ritmo. Quizás yo habría perdido diez de diez ante Alcaraz o Sinner, pero subiría a la red todo el tiempo. Ese era mi forma de jugar, desde el fondo de la pista no les vas a vencer. Son simplemente demasiado buenos", explica Richard Krajicek.

"A veces lo echo de menos... con jugadores que pierden tantas veces de la misma manera. Y tal vez estoy completamente equivocado y ellos (Alcaraz y Sinner) sirven tan bien y devuelven tan bien. Pero todavía creo que eso es lo único que me gustaría ver diferente en el tenis actual. Que haya un par de jugadores realmente agresivos de saque y volea, y a ver qué pasa, si pueden descomponer un poco el juego de estos jugadores top", concluye Richard Krajicek.