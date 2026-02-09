Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La RFEF suspende a un árbitro de Segunda División por presunta agresión sexual a una prostituta

El colegiado se habría hecho pasar por policía para coaccionar a la presunta víctima, que se encontraba en una situación administrativa irregular.

Sede de la RFEF en las Rozas (Madrid)

Sede de la RFEF en las Rozas (Madrid)Efe

La RFEF ha emitido un comunicado oficial en su página web informando de que ha "suspendido de toda actividad" a un árbitro profesional de Segunda División por una presunta agresión a una prostituta que habría tenido lugar en Gijón hace 15 días, tal y como ha informado el medio asturiano 'La Nueva España'. La Federación no ha hecho referencia al caso en cuestión pero ha decidido suspenderle "hasta la resolución del proceso".

La RFEF actúa de inmediato: "El árbitro ha sido suspendido"

"La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso."

El árbitro, asturiano de 33 años, fue detenido, prestó declaración y está en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial después de que la presunta víctima le denunciara. Este podría enfrentarse a delitos de agresión, coacciones y usurpación de funciones públicas.

Se habría hecho pasar por policía

Los hechos habrían tenido lugar a finales de enero en la ciudad gijonense, donde el colegiado presuntamente habría agredido y forzado a una prostituta a acceder a prácticas sexuales, y que de no hacerlo tendría problemas legales en España ya que se encontraba en una situación administrativa irregular. Por lo que, según el medio asturiano, este le dijo que era agente de la Policía Nacional, ya que además lucía distintivos del cuerpo en su ropa.

