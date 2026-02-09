Así es el nuevo Aston Martin F1 AMR26, el monoplaza de Fernando Alonso diseñado por Adrian Newey

Aston Martin ha revelado en Arabia Saudí su nuevo monoplaza, el AMR26. El monoplaza, diseñado por el legendario Adrian Newey, mantiene su color verde esmeralda habitual: "Me alegra ver el coche, es genial verlo. Lo llevamos a Barcelona y era sólo negro, no nos dio tiempo a pintarlo. Cuando lo sacamos del garaje junto a Lawrence Stroll estuvimos cerca de llorar. Ha sido un viaje largo y emotivo, requirió mucho trabajo", ha dicho durante la presentación el gurú del equipo británico.

El coche, que ya fue probado en los test de Barcelona, llevará motor Honda: "En estos coches, la unidad de potencia es clave y vital en su integración con el coche. La relación entre las partes en Aston Martin es un éxito colectivo", ha explicado Newey sobre la unión con la marca japonesa.

Una temporada que cambia todo

El AMR26 es el primer monoplaza de Aston Martin diseñado bajo la filosofía de Adrian Newey y el primero supervisado por el director técnico Enrico Cardile, lo que simboliza el inicio de una nueva era para la escudería. La normativa de 2026 introduce cambios profundos en la Fórmula 1, con nuevas unidades de potencia, reglas aerodinámicas renovadas y el uso de combustibles sostenibles.

Newey subrayó la magnitud del reto técnico. Para el prestigioso diseñador, 2026 "es un momento excepcional en la Fórmula 1 porque, por primera vez, las normas relativas al chasis y al motor han cambiado al mismo tiempo. Con unas normas totalmente nuevas, la mejor filosofía nunca es evidente de inmediato, y tu comprensión evoluciona a medida que se desarrolla el coche".

Sobre el enfoque del proyecto, añadió: "Con el AMR26 hemos adoptado un enfoque holístico: no se trata de un componente destacado, sino de cómo funciona el conjunto en su totalidad. Nos hemos centrado en unos fundamentos sólidos, en el potencial de desarrollo y en un coche del que Lance y Fernando puedan sacar el máximo rendimiento de forma constante".

Alonso, centrado en el desarrollo del coche

Este coche es la última gran esperanza para Fernando Alonso de ganar al fin su ansiado tercer título mundial: "La segunda parte de la temporada será más importante. Estamos centradísimos en el desarrollo del coche. Como piloto, es un rol importante", ha dicho el piloto asturiano durante la presentación.

Alonso también ha definido la revolución de Aston Martin de cara a 2026: "Por primera vez somos un equipo de fábrica, tenemos todo de nuestro lado y da comienzo a algo grande", relata el de Oviedo. "Todo puede cambiar durante la temporada independientemente de lo que pase en la primera carrera. Será una segunda parte vital al entender las debilidades de tu coche. En el test de Bahréin y las primeras carreras conoceremos cómo desarrollar el coche", ha abundado.

"La segunda parte de la temporada será más importante"

"Fue un momento de orgullo conocer que competiría con Adrian Newey. Piloté contra él muchas veces en mi carrera y por fin puedo decir que llevaré uno de sus coches. Será un gran reto. Estamos ajustándonos a la normativa de 2026 y con ganas de ver cómo lo hacemos juntos", ha relatado asimismo el asturiano.

"El color mate es la gran diferencia respecto a los últimos años. Lo pilotaremos tan rápido como podamos", ha dicho Alonso sobre la apariencia de su nuevo coche. "Lo vamos a dar todo. Tenemos un gran apoyo en todo el mundo, las instalaciones son increíbles y tenemos la determinación de hacerlo bien. Es el inicio de algo grande y muy bonito", ha apostillado el ovetense.

Presentación en la sede de Aramco

El prototipo del AMR26 ha sido presentado en Ithra, el Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial de Dhahran, en Arabia Saudí, sede de su socio principal, la petrolera y petroquímica Aramco. El acto marcó el inicio de una nueva etapa para la escudería británica bajo la profunda renovación normativa de la Fórmula 1 prevista para 2026.

Fernando Alonso valoró el momento como un punto de inflexión para el equipo. "Este es un nuevo capítulo muy emocionante para Aston Martin, ya que nos adaptamos a las nuevas reglas, las nuevas unidades de potencia y las nuevas ideas", señaló el piloto español durante la presentación. Alonso destacó además el liderazgo del proyecto: "Con Lawrence (Stroll, su compañero) y Adrian (Newey, diseñador del coche) contamos con dos de las personas más decididas y competitivas que he conocido nunca al frente del equipo".

El asturiano reconoció que el camino reciente no ha sido sencillo, pero subrayó el aprendizaje acumulado. Alonso cree que "los últimos años no han sido fáciles" para Aston Martin, aunque precisó que han "aprendido mucho y esa experiencia siempre te hace más fuerte". En esa línea, remarcó el trabajo interno que se está realizando: "Todos los miembros de este equipo comparten el mismo afán por ser competitivos y he visto el gran esfuerzo que se está realizando entre bastidores para proporcionar un coche que pueda desarrollarse a lo largo de la temporada".

Test de pretemporada en Baréin

De cara al inicio del curso, Alonso mostró su ambición y ganas de volver a pista. "Estoy deseando salir a la pista y desarrollar el coche mientras nos dirigimos a Baréin esta semana (para los test de pretemporada). Estoy impaciente por darlo todo y ayudar a que Aston Martin sea más fuerte y competitivo", afirmó.

El evento de presentación incluyó un discurso del presidente ejecutivo Lawrence Stroll, una sesión de preguntas y respuestas con los socios del equipo, un vídeo promocional y una actuación musical de 'The World of Hans Zimmer', interpretada en directo por el violonchelista suizo Jodok Vuille. El AMR26 se estrenará en pista durante los test de pretemporada de Baréin, previstos entre el miércoles y el viernes de esta semana.

