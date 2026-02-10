Sumar, IU, Comunes y Más Madrid lanzarán una nueva coalición el próximo 21 de febrero

Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, los cuatro partidos que forman parte del Gobierno integrados en la coalición Sumar, celebrarán el próximo 21 de febrero un acto de lanzamiento de la nueva coalición de cara a las próximas elecciones generales. “Queremos construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse”, trasladas fuentes de las cuatro formaciones.

Lo que está por ver es quiénes figurarán como cabeza de cartel de ese encuentro. Desde las formaciones todavía no confirman qué líderes asistirán. Aunque, según fuentes de IU, su intención es que la representación del partido sea al “máximo nivel”.

El liderazgo de la nueva coalición es otra de las incógnitas. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha pospuesto hoy ese debate. “Acabamos de anunciar el acto ahora estamos en platear el proyecto, avanzar en abrir las puertas a la ciudadanía y, a partir de ahí, ya veremos cómo se concretan los detalles”, ha asegurado en una entrevista en la Hora de la 1.

Sumar tiende la mano a otros partidos

Desde la coalición tienden la mano a otras formaciones del espacio a la izquierda del PSOE, y se abren a que puedan integrarse en la coalición tras su lanzamiento. “Todo el mundo es bienvenido, no vamos a poner líneas rojas ni requisitos porque no responde a lo que la gente expresa en las urnas”, ha aclarado la coordinadora de Sumar.

Preguntada por Podemos, Hernández ha apelado a la unidad. “Nuestro proyecto es aperturista entra todo el mundo con objetivos comunes”, ha insistido

“Nuestra voluntad es fortalecer la alianza que ya hemos desarrollado en estos años de gobierno. Aprender de los errores y potenciar los aciertos. Partiendo del reconocimiento de las diferencias, pero trabajando fraternalmente por un horizonte común que, por supuesto, queremos abrir al conjunto de fuerzas políticas y sociales que están hoy preocupadas por el futuro de nuestro país”, añaden esas mismas fuentes.

Movimientos a la izquierda del PSOE

El anuncio llega tras el hundimiento de la izquierda en las últimas elecciones autonómicas de Aragón a las que el espacio se presentó fragmentado en tres candidaturas.

También coincide con el ciclo de reuniones anunciadas por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con diferentes líderes de otras formaciones. Desde Sumar confirman que no han hablado con el portavoz republicano en el marco de estas conferencias, pero dan la “bienvenida a cualquier instrumento que frene la emergencia” provocada, dicen, por el “crecimiento de la extrema derecha”.

