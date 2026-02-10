Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jake Paul, contra Bad Bunny por su espectáculo en la Super Bowl: "Un falso ciudadano estadounidense..."

El boxeador e influencer carga contra el cantante puertorriqueño por su actuación en la Super Bowl.

Bad Bunny actuando en la Super Bowl y Jake Paul en Milano-Cortina

Bad Bunny actuando en la Super Bowl y Jake Paul en Milano-Cortina

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl, una oda a Lationamérica, ha generado todo tipo de reacciones. Donald Trump cargó de forma dura contra el cantante puertorriqueño y tildó el espectáculo en el estadio Levi's de Santa Clara de "absolutamente terrible" y "uno de los peores de la historia". No fue el único que criticó abiertamente a Bad Bunny por una actuación que fue una clara crítica a las políticas migratorias de Trump y las actuaciones del ICE.

Jake Paul: "Apaguen este entretiempo... No puedo soportarlo"

Jake Paul, boxeador e influencer, también fue muy crítico con el cantante e invitó a sus seguidores a apagar la televisión en el momento en el que Bad Bunny actuaba en el descenso de la Super Bowl.

"Apagar deliberadamente el espectáculo de medio tiempo. Unámonos y mostrémosle a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. (lo que equivale a audiencia para ellos) Tú eres su beneficio. Date cuenta de que tienes poder", indicó Jake Paul en sus redes sociales.

"Apaguen este entretiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo soportarlo", afirmó el boxeador e influencer

Pero la ya histórica actuación de Bad Bunny en la Super Bowl también fue ampliamente elogiada por muchas personas y por dirigentes como la presidenta de México. Claudia Sheinbaum calificó como "muy interesante" el espectáculo del cantante puertorriqueño y valoró que cantara en español y que mandara un "mensaje de unión de América, del continente americano", al mencionar a "todos los países" del continente, "incluidos Estados Unidos y Canadá".

Jake Paul aclara sus palabras hacia Bad Bunny

El propio Jake Paul publicó un segundo mensaje en sus redes sociales en el que aclaraba sus declaraciones sobre Bad Bunny y su actuación en la Super Bowl, dejando claro que "no estaba llamando a nadie 'falso ciudadano' por ser de Puerto Rico".

"Para aclarar: No estaba llamando a nadie 'falso ciudadano' por ser de Puerto Rico. Vivo en Puerto Rico y amo a Puerto Rico. He usado mi plataforma para apoyar a Puerto Rico una y otra vez y siempre lo haré. Pero si criticas públicamente al ICE, que hace su trabajo, y odias abiertamente a Estados Unidos, voy a hablar al respecto. Punto. Por esa misma razón llamé la atención a Hunter Hess", señala el influencer y boxeador.

"Si te beneficias de un país y de la plataforma que te brinda, pero al mismo tiempo le faltas el respeto públicamente, a eso me refiero cuando digo que eres un ciudadano falso. Y estoy de acuerdo en que el amor es más poderoso que el odio. Ama a Estados Unidos", concluye Jake Paul.

El gesto de Bad Bunny con los empleados de Zara

El cantante puertorriqueño lució en su espectáculo de la Super Bowl una camiseta diseñada por Zara, la multinacional española con sede en A Coruña. Bad Bunny quiso tener un detalle con los trabajadores de la empresa gallega en Arteixo.

Al llegar a sus puestos, los trabajadores de Zara se ha encontrado con una tarjeta de Bad Bunny, han informado a EFE fuentes de la plantilla. "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito", dice el mensaje, con la fecha de anoche.

Junto a él, estaba la camiseta con el dorsal 64 que lució durante su actuación, en un conjunto consistía en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano junto con pantalones y zapatillas Adidas.

