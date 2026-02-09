El exnúmero 1 que enfurece al mundo el tenis: "¿Federer el mejor de la historia? Todos se han olvidado de él..."

El extenista ruso Yevgeny Kafelnikov ha dejado claro en una entrevista en 'First&Red' que a su parecer Roger Federer no puede ser considerado como uno de los mejores tenistas de la historia.

El que fuera número 1 del mundo durante seis semanas se ha sincerado acerca del suizo y sus posibilidades de entrar en el eterno debate sobre el GOAT: "Siendo sincero, ya todos se han olvidado de Federer. Es mi opinión personal...", ha empezado diciendo el ruso.

"Los números no mienten, Nadal tiene 22 y Djokovic 24"

Quien fuese campeón del Open de Australia y Roland Garros lo explica acudiendo a los datos: "Tiene 20 títulos de Grand Slam. Objetivamente, Rafael Nadal tiene 22 y Novak Djokovic 24. Para algunos, Federer seguirá siendo el mejor jugador de todos los tiempos, pero los números no mienten. El rendimiento se mide por la cantidad de torneos y títulos ganados", explicó el tenista nacido en Sochi hace 51 años.

Federer, menos Masters 1.000, sin oro olímpico y el cara a cara perdido

Además de los Grand Slams, Federer terminó su carrera con menos Masters 1.000 (28) que Nadal (36) y Djokovic (40) y tampoco consiguió ganar el oro olímpico, algo que Rafa hizo en 2008 y Novak recientemente en 2024 ante Alcaraz en París.

La teoría de Kafelnikov también puede apoyarse en otro dato que deja atrás al helvético respecto a Nadal y Djokovic, y no es otro que el tener perdido el cara a cara con ambos. Ante Rafa perdió 24 de los 40 partidos oficiales (60% perdidos), y ante Novak ganó 23 de 50 (perdió el 54%). Roger, por su parte, nunca pudo ganar al menos dos veces cada Grand Slam, algo que solo han hecho en la historia Nadal y Djokovic.

Eso sí, el suizo ganó más títulos ATP que Nadal, y de momento Djokovic tampoco le ha superado: 103 Federer, 101 Djokovic y 94 Nadal. Tampoco supera a Novak en Copa de Maestros (7 a 6), aunque en esta faceta Nadal poco tiene que decir ya que se retiró sin haber ganado nunca unas ATP Finals.

