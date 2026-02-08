Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Salto BASE

Tres saltadores rusos realizan un descenso histórico sobre el Fitz Roy: volaron a 250km/h

Un grupo de saltadores BASE, apodados como Dirty Climbers, realizaron el primer salto documentado desde el Fitz Roy tras escalar durante tres días la exigente ruta Royal Flush. La hazaña, inédita en la Patagonia argentina

Salto desde el Fitz Roy

Estíbaliz Alcívar
Publicado:

El Fitz Roy, una de las montañas más icónicas y exigentes del mundo, fue escenario de una hazaña sin precedentes. Tres escaladores rusos: Boris Egorov, Vladimir Murzaev y Konstantin Jäämurd, realizaron el primer salto BASE documentado desde el macizo, un vuelo de casi tres minutos sobre la Patagonia argentina que ha generado admiración y polémica.

La expedición combinó dos desafíos extremos: una ascensión de alta dificultad por la ruta Royal Flush y un salto con wingsuit en una zona donde esta actividad está expresamente prohibida por el reglamento del Parque Nacional Los Glaciares.

El objetivo no era la cumbre

La normativa establece que toda acción no permitida explícitamente se considera vetada. Antes de lanzarse al vacío, el equipo afrontó tres días de escalada por una pared de entre 950 y 1.250 metros, con dificultades de 7b. A ello se sumó el peso del material técnico para el salto, que complicó la progresión en un terreno ya de por sí extremadamente exigente. Sin embargo, el objetivo no era la cumbre, 3.405 metros, sino un balcón situado a unos 3.100 metros, señalado por el guía argentino Rolando Garibotti como punto óptimo para el despegue.

Un vuelo asombroso

Casi 3 minutos de caída con traje de alas, seguido de otros dos bajo el paracaídas. Dos de los saltadores aterrizaron al borde del bosque y uno sobre el glaciar, completando una aventura sobre un paisaje espectacular. Para especialistas en este tipo de saltos como el deportista español David Tejeiro, el desafío no radica solo en volar:

"Es un parque nacional muy protegido, eso es puro alpinismo. Para un salto así necesitas enorme conocimiento de montaña, meteorología y una fortaleza física y mental tremenda", confesó. A pesar de la espectacularidad del salto, el debate entre la protección ambiental y la práctica de deportes extremos en zonas naturales sigue viva.

