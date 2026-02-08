La leyenda del tenis que compara al Big Three con Alcaraz y Sinner: "Carlos está a otro nivel pero comete muchos más errores..."

Mats Wilander, leyenda del tenis y ganador de siete Grand Slams, ha querido entrar de lleno en el debate sobre quién es mejor: el Big Three compuesto por Djokovic, Nadal y Federer, o Sinner y Alcaraz, los dos grandes dominadores del tenis actual. Un debate que está lejos de encontrar una respuesta, básicamente porque a estos dos últimos les queda por delante prácticamente toda la carrera. No obstante, grandes leyendas de este deporte, además de jugadores y entrenadores, no quieren evitar pronunciarse sobre un tema tan jugoso.

"Sinner y Alcaraz han llevado el tenis al siguiente nivel"

El sueco, ahora comentarista en Eurosport, reconoció que Sinner y Alcaraz "han llevado el juego al siguiente nivel por varias razones", ha dicho en 'Tennis365'.

"Alcaraz parece que está en otro nivel, pero él y Sinner cometen más errores que Djokovic y Nadal cuando estaban en su mejor momento"

Refiriéndose directamente a Carlos Alcaraz, reciente campeón del Open de Australia, así le ha definido Wilander: "Miras a Alcaraz y parece que está en otro nivel. No significa que sean mejores que Federer en su mejor momento, o Nadal y Djokovic en su mejor momento. Quizás cometan más errores, pero el juego es más rápido. Cometen más errores que Djokovic y Nadal cuando estaban en su mejor momento, y quizá por eso sea tan difícil comparar las diferentes épocas", apuntó.

"Nunca he visto a alguien como Sinner, que tenga esa combinación de golpear la pelota con tanta fuerza y recibirla tan pronto"

El ahora comentarista se detuvo más a la hora de valorar el juego de Sinner, que perdió ante Djokovic en las semifinales del Open de Australia 2026: "He visto jugadores que le pegan más fuerte a la pelota que Jannik, pero ninguno que le pegue tan fuerte y la reciba tan pronto. Sinner es un crack, sin duda. La combinación de recibir temprano y golpear con tanta fuerza es lo que hace tan increíble a Sinner. Es mucho más difícil golpear tan fuerte y con tanta consistencia cuando se recibe tan temprano... Personalmente, nunca había visto a nadie en mi carrera tenística que tenga esa combinación de golpear la pelota con tanta fuerza y ​​recibirla tan pronto", explicó.

"¿Quién es mejor? Hay que incorporar la mentalidad de Nadal..."

Y es aquí cuando el suizo ha querido 'mojarse' a la hora de intentar comparar al Big Three con Carlos y Jannik: "Hay que incorporar la mentalidad de Nadal a esta discusión. Hay que incorporar la capacidad de Djokovic para comprender lo que está pasando y darles lo que no quieren. Por eso me gusta que con apenas 22 años. Novak esté presente y trate de probarse frente a estos muchachos, para seguir alimentando este debate", sentenció Mats, recientemente igualado en Grand Slams por Alcaraz, que ha conseguido con 22 años los mismos majors que el sueco en toda su carrera.

