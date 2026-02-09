Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fernando Alonso da la clave sobre ganar o no el Mundial en 2026: "El gran reto es el tiempo, especialmente para mí"

El asturiano analiza las posibilidades de Aston Martin en un escenario repleto de cambios e incertidumbre para toda la parrilla. 2026 podría ser su último año en F1.

Fernando Alonso con los colores de Aston Martin 2026

Fernando Alonso con los colores de Aston Martin 2026EFE

El tiempo es la gran incógnita para Fernando Alonso y sus fans. Puede que Aston Martin no tenga tanta 'prisa', pero sí el asturiano, al que le gustaría tener ya un coche ganador o que pueda luchar por victorias teniendo en cuenta que hay posibilidades de que 2026 sea su último año en la Fórmula 1.

Aston Martin enseñó al mundo este lunes 9 de febrero su nuevo bólido para la presente temporada, o más bien la maqueta porque el coche real está en Bahréin... El hecho de que sea el primer monoplaza diseñado de arriba a abajo por Adrian Newey, y la posibilidad de que el cambio de reglamento 'beneficie' a Aston, son las dos grandes columnas que sostienen la ilusión de aficionados que llevan años, e incluso décadas, viendo al asturiano muy lejos del cajón más alto del podio.

"El gran reto es el tiempo, intentaremos acortar los plazos"

"Nuestro gran reto es el tiempo, sobre todo para mí... Necesitamos caminar antes de correr. Está claro que queremos ganar y competir por grandes cosas, pero eso requiere tiempo... Queremos acortar los plazos lo máximo posible", dijo el bicampeón del mundo a Sky Sport.

"Hay factores durante la temporada que te van agotando las baterías, todo eso, y lo deportivo serán factores para valorar sobre mi retirada"

Fernando Alonso

Sobre su posible retirada, Fernando asegura que piensa en el presente y que está "muy motivado", pero en su decisión no solo valorará el tema puramente deportivo: "Estoy totalmente centrado. Pero ya sabemos cómo es esto. No se trata solo de la parte puramente deportiva; hay muchísimos eventos y compromisos que, lógicamente, te van agotando las baterías a lo largo de la temporada. Habrá que ver cómo funcionan estas nuevas reglas, si es fácil o difícil seguir a otros coches y cuánta acción vemos realmente en pista. Todo eso son factores que pesarán en mi decisión de cara a 2027", recoge el periodista '@PedroFerminF1'.

Por esa misma razón, siendo 2026 su último año firmado en Aston Martin, si el coche y el proyecto de la escudería inglesa es bueno y fiable de cara a 2027, eso podría 'forzar' la continuación del ovetense en Fórmula 1 para seguir buscando su ansiado tercer título: "Vamos a ir de menos a más claramente. Eso va a ser motivador en cuanto a continuar en 2027. De eso a tomar una decisión 100% segura hay que esperar hasta lo máximo posible si el equipo aguanta", dijo 'Magic', que también reconoció que tendrá "presión" por parte del equipo "para tomar una decisión lo más rápido posible", expuso a 'AS'.

"La segunda parte de la temporada será vital"

Fernando Alonso también ha dejado caer que el rendimiento y el conocimiento sobre los coches irá in crescendo a medida que avanza la temporada: "Será una segunda parte vital al entender las debilidades de tu coche".

Acerca del ingeniero británico (Adrian Newey), el español no pudo esconder su ilusión: "Piloté contra él muchas veces en mi carrera y por fin puedo decir que llevaré uno de sus coches. Será un gran reto. Estamos ajustándonos a la normativa de 2026 y con ganas de ver cómo lo hacemos juntos".

