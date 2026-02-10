Censuran el nombre de 6 hombres que podrían estar incriminados en la trama de pederastia de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió recientemente a un comité de investigación del Congreso acceder a versiones sin censura de los archivos vinculados al fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein. Sin embargo, dos legisladores denunciaron que los documentos aún presentan omisiones graves, entre ellas la supresión de los nombres de al menos seis hombres presuntamente implicados.

Los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, expresaron su preocupación en una conferencia de prensa tras revisar el material. Según afirmaron, las supresiones podrían exceder los límites permitidos por la legislación aprobada en noviembre, conocida como la Ley de Transparencia de Epstein, que obliga a la divulgación completa de los archivos relacionados con el caso.

Massie y Khanna advirtieron que, si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones, no descartan hacer públicos los nombres desde el pleno de la Cámara de Representantes. En ese escenario, estarían protegidos por la cláusula constitucional de libertad de expresión y debate, que otorga inmunidad a los legisladores frente a posibles responsabilidades civiles o penales.

Uno de los nombres censurados es el de un alto cargo de un gobierno extranjero

Massie declaró que uno de los hombres cuya identidad fue eliminada ocupa un cargo “bastante alto” en un gobierno extranjero, mientras que otro es una figura prominente, aunque ninguno de los legisladores ofreció detalles adicionales ni especificó la conducta atribuida a estas personas.

El acceso a los documentos completos se produjo tras una solicitud formal del miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara, el demócrata Jamie Raskin. No obstante, Massie y Khanna señalaron que muchos de los archivos revisados aún contenían tachaduras, lo que indicaría que llegaron al Departamento de Justicia ya censurados por el FBI o por un gran jurado.

“No creo que esto sea una falta de los abogados de carrera que los revisaron, pero nuestra ley establece claramente que los documentos del FBI y del gran jurado original deben entregarse sin censura”, afirmó Massie. Los legisladores también indicaron que algunos archivos retirados por el Departamento de Justicia todavía no estaban disponibles para su revisión.

En respuesta, el fiscal general adjunto Patrick Davis aseguró en una carta al Congreso que el Departamento de Justicia actúa “de buena fe” y que la revisión demuestra el esfuerzo por procesar “un enorme volumen de documentos en muy poco tiempo”.

Maxwell guarda silencio y pide un indulto

Ese mismo día, Ghislaine Maxwell, cómplice y colaboradora de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes al acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los acusados del derecho a no auto incriminarse.

Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por su participación en la red de tráfico sexual de Epstein, compareció por videoconferencia desde una prisión en Tallahassee, Florida. Su abogado reiteró que la acusada estaría dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto presidencial, que solo puede ser concedido por el presidente Donald Trump.

Ante una pregunta directa sobre su relación con Epstein, Maxwell respondió:

“Quisiera responder, pero por consejo de mi abogado me niego respetuosamente a contestar esta y cualquier otra pregunta relacionada. Mi petición de hábeas corpus está pendiente en el Distrito Sur de Nueva York, por lo que invoco mi derecho a guardar silencio amparado por la Quinta Enmienda”.

La combinación de documentos incompletos y el silencio de una de las figuras clave del caso vuelve a poner en el centro del debate público el alcance real de las responsabilidades en la red de abuso sexual que rodeó a Jeffrey Epstein, así como el compromiso del gobierno estadounidense con la transparencia.

