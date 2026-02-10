Gran sorpresa entre los 53 millones de seguidores del puertorriqueño Bad Bunny en Instagram. Tras hacer historia con su actuación en la Super Bowl, el perfil de Benito en la red social aparece sin publicaciones, sin foto de perfil y, además, ha dejado de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba. La cuenta vacía solo mantiene un enlace a su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Desde su espectáculo, plagado de referencias culturales y defensa de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha copado titulares en periódicos, redes sociales y televisión, un show que además contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

"Una interacción sin precedentes"

Apple Music, patrocinador del espectáculo, ha señalado que la actuación del artista generó “una interacción sin precedentes” por parte de fans de todo el mundo. Inmediatamente después, el número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

A esto se suma que las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470% y las globales crecieron un 210% tras su espectáculo en la Super Bowl.

El artista también estuvo acompañado por Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G, quien el mes pasado hizo historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum, la primera vez que una apuesta totalmente en español gana el galardón más importante de estos premios.

Hizo falta poco para que sus seguidores recurrieran de inmediato a Spotify e interactuaran con su música durante y justo después de la presentación.

Los invitados sorpresa de Bad Bunny también registraron aumentos, con las reproducciones de Ricky Martin subiendo un 145% en Estados Unidos después de la presentación, según los datos de Spotify.

De la misma forma, las canciones que el cantante cantó, también han obtenido incrementos significativos de reproducciones en Estados Unidos destacando 'Yo Perreo Sola' (2.170%), 'El Apagón' (1.320%), 'Party' (1.130%) y 'Lo que le pasó a Hawaii' (1.040%).

