El exentrenador de Federer resta mérito a Alcaraz: "Quizás hoy sea más fácil ganar siete grand slam a los 22 años"

Carlos Alcaraz está rompiendo todos los récords de precocidad en la historia del tenis. Y es que el murciano es ya el más joven en haber logrado el Career Grand Slam y también el más precoz en alcanzar siete títulos de grand slam (Open de Australia 2026, Roland Garros 2024 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024; y US Open 2022 y 2025).

Ninguna de las leyendas del tenis aguanta la comparación con el fenómeno de El Palmar a los 22 años. Borg logró su séptimo major con 23 años y 4 días; Nadal lo hizo con 24 años y tres días; Wilander con 24 años y 21 días; Sampras con 24 años y 29 días; Federer con 24 años y 174 días...

El tenista murciano, número 1 del mundo, colecciona todo tipo de elogios y alabanzas de exjugadores, entrenadores y expertos del mundo de la raqueta, aunque también hay voces que, sin restarle mérito, ponen en contexto el momento histórico en el que el murciano está jugando. Si Toni Nadal dejó caer que los rivales en la época de su sobrino Rafa eran de mayor nivel que los que ahora tienen Alcaraz y Sinner, ahora es Ivan Ljubicic el que opina que los récords que estableció el Big Three ha facilitado de alguna manera la gesta de Alcaraz de lograr siete grand slam a tan corta edad.

"Lo que han hecho Federer, Djokovic y Nadal, quienes han ganado 20 o más torneos del grand slam, quizás hace que ganar siete grand slam a los 22 años sea más fácil. Me explico, Pete Sampras era el mejor entonces, cuando ganó 14, y uno se dice: 'Tengo que llegar ahí'. Hoy, el objetivo es diferente; su meta son 25. Así que aún le queda mucho por delante", opinó Ljubicic en Sky Tennis Club.

El extenista croata también apunta que fue más difícil para Björn Borg ganar sus siete primeros grand slams que para Carlos Alcaraz.

"Mentalmente, piensas: 'Siete está bien, no es una cifra increíble porque tengo que llegar a 25'. Pero si dices: 'Siete, pero tengo que llegar a 10'. Para mí, mentalmente, es más fácil ganar siete ahora que quizás para un (Bjorn) Borg que ganó siete siendo muy joven", señala el extenista nacido en 1979 en Banja Luka.