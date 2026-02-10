Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Greg Rusedski, sobre Alcaraz y Sinner: "Tienen tanta aura que ya empiezan ganando los partidos antes de saltar a la pista"

El extenista británico asegura que el resto de tenistas deben fijarse en el partido de Dimitrov ante Sinner en el último Wimbledon.

Sinner y Alcaraz se hacen una foto durante las ATP Finals

Sinner y Alcaraz se hacen una foto durante las ATP FinalsEuropa Press

El dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito es una realidad que se ha consolidado en las dos últimas temporadas. El español y el italiano se han repartido los últimos nueve grand slam en juego y el resto de tenistas parece que han aceptado el duopolio que han establecido en el circuito. Solo Djokovic parece tener la clave para ganarles, pero la edad juega en contra del mítico jugador serbio, como se pudo ver en el último Open de Australia. La gran pregunta es qué pueden hacer el resto de tenistas para superar a Alcaraz y Sinner en la pista, una cuestión que ha abordado Greg Rusedski, extenista británico y ganador de 15 títulos ATP.

"Someten a todos sus rivales. Tienen tanta aura que ya empiezan ganando los partidos antes de saltar a la pista", señala Greg Rusedski en el último podcast de su canal 'Off Court with Greg'.

El extenista británico opina que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner "ganan los torneos demasiado fácil y el resto de tenistas tienen que fijarse en la actuación de Grigor Dimitrov ante Sinner en Wimbledon".

"Aquel partido tiene que alertar a todos los jugadores del circuito. Los demás tenistas tienen que ver cómo jugó Djokovic en ese primer set contra Alcaraz (final del Open de Australia) y tienen que cambiar su enfoque si quieren vencer a los dos mejores jugadores del planeta", analiza Greg Rusedski.

El extenista británico ya analizó la actualidad del tenis tras el Open de Australia y dejó claro que Djokovic sigue siendo el GOAT de este deporte, considerando "ridículo" meter a Alcaraz en ese debate por mucho que el murciano tenga ya siete grand slam y haya completado el Career Grand Slam antes de los 23 años.

"Ha ganado siete majors, va por buen camino, pero tienes que tener un catálogo de logros para llegar a más de 20. Djokovic tiene 24, Nadal 22 y Federer 20. Es una gran distancia. Tendría que ganar todos los Grand Slam de este año para llegar a 10. Entonces le tomaría al menos otros dos años y medio si ganara todos los slams, así que creo que es un poco prematuro", opinó Greg Rusedski.

"Él llegó cuando Federer y Nadal dominaban (el circuito) junto con Andy Murray. Y pasó por esa generación y dijo: 'mira, voy a enfrentarme a ustedes. Voy a encontrar una manera'. Y luego, durante una década, dominó el deporte. Los números no mienten. Y por eso digo que Djokovic es el GOAT", señalo Rusedski en uno de sus capítulos de su canal 'Off Court with Greg'.

