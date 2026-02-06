Greg Rusedski considera "ridículo" meter a Alcaraz en el debate sobre el GOAT del tenis

La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, séptimo grand slam de su palmarés a los 22 años, ha abierto un debate que hace solo unos meses parecería impensable: ¿es o puede ser el jugador murciano el mejor tenista de la historia? Está claro que, con los datos en la mano, aún está muy lejos del Big Three y los majors que conquistaron Djokovic (24), Nadal (22) y Federer (20). Por también es cierto que nadie a la edad del jugador del tenista de El Palmar había logrado completar el Career Grand Slam y alcanzar las siete coronas en los grandes escenarios de la raqueta.

Con 22 años, Nadal había conquistado cinco grand slam, mientras que Djokovic y Federer solo tenían uno. Es decir, Alcaraz atesora con 22 años los mismos majors que todo el Big Three junto a esa edad. Los datos del actual número 1 de la ATP jugando torneos a cinco sets son simplemente espectaculares y ha ganado siete de las ocho finales de grand slam que ha disputado. Djokovic (en tres ocasiones), Sinner (dos veces), Ruud (una vez) y Zverev (una vez) han caído ante el murciano en el partido decisivo de un major, perdiendo solo la final de Wimbledon 2025 ante Jannik Sinner.

Patrick Mouratoglou, mítico entrenador francés, ha abierto un debate al asegurar que Novak Djokovic no es mejor tenista que Sinner y que su derrota ante Nole en las semifinales del Open de Australia no demuestra que "el Big Three juega mejor tenis que Alcaraz y Sinner". Otro mítico entrenador (Rick Macci) no dudó en calificar a Alcaraz como el "jugador más completo de la historia"; y Fabio Fognini, extenista italiano, afirmó que el murciano es "una mezcla de Djokovic, Nadal y Federer".

"Los números no mienten y por eso digo que Djokovic es el GOAT"

Todas estas declaraciones han abierto un debate sobre quién es el GOAT del tenis y si Alcaraz está en condiciones de entrar en ese debate ante Djokovic. Greg Rusedski, extenista británico y ganador de 15 títulos ATP, considera que es "ridículo" abrir ese debate ya que Alcaraz aún está muy lejos de los registros de Novak, Rafa y Roger.

"Ha ganado siete majors, va por buen camino, pero tienes que tener un catálogo de logros para llegar a más de 20. Djokovic tiene 24, Nadal 22 y Federer 20. Es una gran distancia. Tendría que ganar todos los Grand Slam de este año para llegar a 10. Entonces le tomaría al menos otros dos años y medio si ganara todos los slams, así que creo que es un poco prematuro", opina Greg Rusedski en el canal de YouTube 'Off Court With Greg'.

"Tienes que definirlo por algo: Números, longevidad, la época en la que jugaste. Así que repasemos la carrera de Novak Djokovic. Por eso le catalogo como el GOAT. Él llegó cuando Federer y Nadal dominaban (el circuito) junto con Andy Murray. Y pasó por esa generación y dijo: 'mira, voy a enfrentarme a ustedes. Voy a encontrar una manera'. Y luego, durante una década, dominó el deporte. Los números no mienten. Y por eso digo que Djokovic es el GOAT", asegura el finalista del US Open de 1997.