Iñigo Errejón no se presentará ante el juez este martes al no estar clara la renuncia a la acusación de Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero citó la semana pasada a Errejón para comunicarle oficialmente la apertura de juicio oral, un trámite para el que le había convocado previamente pero que tuvo que suspender porque faltaba el escrito de calificaciones de la Fiscalía, un escrito que finalmente comunicó que pide la absolución del expolítico porque no ve delito.

Mouliaá anuncia que renunciará a la acusación por motivos de salud

La citación para este martes se dictó después de que Elisa Mouliaá anunciara que renuncia a la acusación por motivos de salud y personales, aunque sin retractarse de los hechos que denunció en 2024.

Sin embargo, este mismo lunes la actriz cambió de parecer y ha decidido seguir adelante con la acusación al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado "no puede quedar impune".

Por eso, según su letrado, no validará finalmente el escrito que envió al Decanato el pasado miércoles renunciando a su acusación contra Errejón -como le advirtió el magistrado que debía hacer porque carecía de la firma de su letrado-, de modo que decaerá y el proceso seguirá adelante.

Este mismo lunes Mouliaá hablaba para el programa Espejo Público y aseguraba que le sorprendía que probando que no hubo consentimiento la Fiscalía primero acuse a Errejón y luego le absuelva.

Errejón no acudirá al tramite judicial a la espera de que se resuelva el devenir procesal

Así las cosas, la defensa de Errejón ha informado a primera hora de este martes que, al no tener constancia de que Elisa Mouliaá haya hecho efectivo el escrito en el que pedía retirarse de la causa y "mientras no se aclare esta situación procesal", no acudirá al trámite judicial, "a la espera de que se resuelva el devenir procesal de la causa".

Su defensa alega "motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento". La actriz si acudirá este martes a los juzgados de Plaza de Castilla para explicar a la prensa las últimas decisiones que ha tomado sobre este procedimiento.

