Andalucía

Expertos desvinculan los temblores de tierra en Andalucía de las lluvias por las borrascas

El IGN ya ha explicado que la sismicidad de la zona es de carácter bajo–moderado y no se han observado circunstancias extraordinarias.

24e8b2ea617478c70b0ffc63db91f883b48c101fw

Expertos desvinculan los temblores de tierra en Andalucía de las lluvias por las borrascas | EFE

Ángela Clemente
Publicado:

El temporal de los últimos días se ha cebado con Andalucía, especialmente con Grazalema y Ubrique. Sus calles siguen siendo ríos. Además, el miedo a los sismos se mantiene, aunque ahora los geólogos desvinculan los temblores a las lluvias torrenciales.

Técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han considerado que "no existe una evidencia científica actualmente que vincule la acumulación de movimientos sísmicos en la Serranía de Ronda (Málaga), habituales en la zona, con el episodio de lluvias persistentes".

Este lunes, los técnicos comenzaron una ronda de comunicación con los municipios de dicha comarca malagueña para informar a sus alcaldes sobre los fenómenos observados en relación con ruidos, movimientos del suelo y sísmicos que se han producido estos días, coincidiendo con la sucesión de borrascas en Andalucía. Se intenta facilitar a los alcaldes una explicación científica de primera mano acerca de los fenómenos observados, ha informado la Junta en un comunicado.

Con el encuentro también se hace un llamamiento a la calma y se trata de explicar la base científica de los fenómenos observados.

Estruendos, ruidos y movimientos

Los vecinos de la zona de la Serranía de Ronda han llamado al teléfono 112 alertando de estruendos, ruidos y movimientos en el terreno que se han venido repitiendo a lo largo de estos días, provocando una situación de incertidumbre y alarma entre la población.

Desde la dirección del Plan ante el Riesgo de Inundaciones de Andalucía (PERI), se han llevado a cabo actuaciones preventivas y de seguridad en las zonas afectadas.

El pasado viernes, se sumó al operativo un equipo de diez especialistas en hidrogeología y movimientos del terreno, dependiente del CSIC, para analizar los ruidos y movimientos del terreno observados. Junto con especialistas en sismología del IGN, que han prestado asesoramiento científico-técnico frente a la situación en el entorno, han llevado a cabo los informes técnicos preliminares y, en algunos casos, proporcionado información sobre el terreno a los municipios ya visitados.

Una vez finalizados los primeros análisis científicos-técnicos, se ha constituido un grupo de comunicación para responder a la demanda informativa sobre los episodios que están ocurriendo.

Los ruidos del suelo: relacionados con los acuíferos

Este lunes, se explicaron las dos situaciones, diferenciadas y no relacionadas: la primera, a raíz de los ruidos del suelo, tiene que ver con los acuíferos, que a consecuencia de las precipitaciones se están llenando de agua, cambiando la presión y provocando ruidos. Los técnicos puntualizan que se trata de fenómenos que están dentro de la normalidad.

El segundo fenómeno se refiere a la actividad sísmica registrada estos días, y que, tal y como avalan los especialistas del IGN, se encuentra dentro de la normalidad y es la habitual en esa zona geográfica y que no está asociada ni a inundaciones, ni a las condiciones meteorológicas ni al llenado de los acuíferos.

El IGN ya ha explicado que la sismicidad de la zona es de carácter bajo–moderado y no se han observado circunstancias extraordinarias.

