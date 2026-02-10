El juez Peinado solicita información sobre los viajes de Begoña Gómez y su asesora a Interior

El juez Peinado ofrece un plazo de diez días al Ministerio del Interior para que proporcione información acerca de los viajes realizados por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, desde el nombramiento de ésta, en el año 2018, hasta la actualidad.

En concreto, pide que especifiquen los realizados a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a "la Federación de Repúblicas Rusas", y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice estos datos.

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid realiza esta petición en un auto dictado el pasado 6 de febrero, en el que también ha vuelto a pedir los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde su cuenta institucional entre 2018 y hasta febrero de 2026, dando también un plazo "improrrogable" de diez días a la Secretaría General de Presidencia.

Peinado critica falta de colaboración de Begoña Gómez

Peinado critica en su auto la falta de colaboración de la mujer del presidente del Gobierno, del propio Pedro Sánchez y de la asesora Cristina Álvarez, a la vez que subraya que ni Gómez ni su asistente han hecho entrega voluntaria de sus pasaportes. Por esto, y con el objetivo de comprobar los viajes que hayan podido realizar conjuntamente y si eran de carácter institucional o privado, Peinado ha pedido a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad, que recabe esta información de las líneas áreas y se la facilite.

Además, Peinado vuelve a pedir los correos electrónicos de Begoña Gómez argumentando que se trata de una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliario, respondiendo así al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que dejó sin efecto su petición de analizar los correos, al considerar que esta solicitud carecía de la justificación necesaria.

El juez considera que "no existe otro medio" para comprobar si este correo corporativo oficial pudo ser destinado a "cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno", a "actividades estrictamente privadas", cuyas comunicaciones deben realizarse "por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial".

En su auto, apunta que Gómez presenta una condición excepcional porque como esposa del presidente del Gobierno "está dotada de una infraestructura que le permite disfrutar de determinadas prerrogativas, a efectos de disponer de posibilidades de evitar que sus comportamientos requieran de un plus de diligencia por parte de cualquier servidor público" que deba examinar si indicios en sus comportamientos de una conducta de carácter punitivo.

