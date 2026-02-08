El mayor elogio de un histórico entrenador a Carlos Alcaraz: "Es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos años"

Alcaraz sigue siendo motivo de elogio por las grandes figuras en la historia del tenis. El último en pronunciarse ha sido Rick Macci, mítico entrenador estadounidense que llegó a guiar al número 1 del mundo a un total de cinco jugadores.

"Carlos es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos 5 años"

"Carlos es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos 5 años. Su sonrisa, su juego completo, su juego único, ha cambiado la forma de enseñarlo y nos recuerda que es un juego y que los juegos deben ser divertidos", explicó el estadounidense de 71 años.

'Dardo' a Ferrero: "¿Le dejó de seguir? Se muestra quién estaba siguiendo a quién"

Macci, exentrenador de las hermanas Williams, Roddick, Capriati y Sharapova, hace referencia continuamente a la actualidad tenística en su cuenta personal de X, donde este pasado sábado no dudó en lanzar un 'dardo' a Juan Carlos Ferrero después de que este dejara de seguir a Alcaraz en redes sociales: "Cuando el jugador despide al entrenador y lograron grandes cosas juntos por las que les pagaron y luego el entrenador deja de seguir al jugador por la razón que sea, se muestra en lo profundo de la mente del entrenador quién estaba siguiendo a quién", escribió Macci.

"Alcaraz tiene velocidad de guepardo, técnica de alto nivel y mentalidad de un intérprete de Broadway y toro español"

Días antes, cuando el murciano levantó su primer Open de Australia y séptimo Grand Slam, el americano se deshizo en elogios hacia el español: "Carlos y su conjunto de habilidades con creatividad, imaginación y arte no fueron desalentadas cuando era niño. Ahora añade velocidad de guepardo, técnica de alto nivel y una mentalidad de un intérprete de Broadway y toro español, y estamos viendo al jugador más completo que ha jugado este deporte jamás", definió.

Wilander: "Alcaraz está a otro nivel pero comete muchos más errores"

Por otra parte, Mats Wilander, ganador de siete majors, comparó recientemente a Alcaraz y Sinner con el Big Three: "Miras a Alcaraz y parece que está en otro nivel. No significa que sean mejores que Federer en su mejor momento, o Nadal y Djokovic en su mejor momento. Quizás cometan más errores, pero el juego es más rápido. Cometen más errores que Djokovic y Nadal cuando estaban en su mejor momento, y quizá por eso sea tan difícil comparar las diferentes épocas", explicó el sueco.

