El sorprendente regalo de Bad Bunny a los trabajadores de Zara: "Gracias por hacerlo real"

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha agradecido el trabajo del equipo de Zara, la firma que diseñó la camiseta que lució durante su histórica actuación en el Super Bowl, con un mensaje personal dirigido a cada uno de sus empleados y un ejemplar de la prenda como regalo.

Los trabajadores de Zara se encontraron este lunes, al llegar a sus puestos en Sabón (Arteixo, A Coruña), con una tarjeta firmada por el propio artista y fechada la noche anterior.

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito", decía el mensaje.

¿Qué significa el número 64?

Junto a la tarjeta, los empleados recibieron la camiseta con el dorsal 64 que Bad Bunny llevó durante su actuación en el descanso del Super Bowl.

La prenda formaba parte de un conjunto compuesto por dos piezas monocromáticas, con camisa, cuello y corbata al estilo de un jugador de fútbol americano. De momento no está previsto que la prenda salga a la venta.

El atuendo llevaba su apellido Ocasio y el número 64. ¿Pero qué significaba el número? Especulan que 1964 es el año en que nació su madre, Lysaurie Ocasio; otros informes indican que el número honra a su difunto tío, que jugó al fútbol y usó ese número.

Adidas y Audemars Piguet

Todo ello iba combinado con unas zapatillas Adidas. El resto del atuendo del artista se completó con un reloj Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, según detalló la revista Vogue.

Bad Bunny lideró este domingo un espectáculo de medio tiempo histórico al convertirse en el primer artista en protagonizar la Super Bowl con un repertorio íntegramente en español... algo que no ha gustado en los ámbitos más conservadores del país. De hecho, hasta Donald Trump ha cargado contra Bad Bunny y su espectáculo: "Una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos".

La actuación estuvo cargada de referencias a su Puerto Rico natal y contó con la participación de figuras como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y David Grutman.

Además, el show incluyó las apariciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, que fueron los únicos acompañantes vocales del cantante durante los minutos que duró su actuación.

"Juntos somos América"

El show llegó apenas una semana después de otro hito en su carrera. En los Grammy, Bad Bunny se convirtió en la primera estrella latina en ganar el premio al álbum del año en los 68 años de historia de la ceremonia, gracias a su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Durante su discurso de aceptación, el cantante aprovechó para lanzar una protesta directa contra el ICE: "Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses".

En la Super Bowl, el mensaje volvió a ir más allá de la música. Bad Bunny cerró su actuación sosteniendo un balón de fútbol americano con un lema claro y simbólico, dirigido a todo el país: "Juntos, somos América".

Un gesto que reforzó el carácter histórico de una noche en la que el artista no solo rompió barreras culturales y lingüísticas, sino que también utilizó uno de los mayores escaparates del planeta para reivindicar identidad, unidad y pertenencia.

