Histórico salto de Ilia Malinin en los Juegos: un mortal que ha estado prohibido durante 50 años

Ilia Malinin ha dejado al mundo sin palabras. Con solo 21 años, el patinador estadounidense se ha convertido en uno de los nombres propios de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde ya suma un oro tras ser clave en la competición por equipos.

Precisamente en esa primera final, el estadounidense -hijo de dos patinadores artísticos que representaron a Uzbekistán- ejecutó un mortal hacia atrás, un salto que había estado prohibido en el patinaje artístico durante casi medio siglo. Se consideraba demasiado peligroso para la integridad del patinador, motivo por el que estuvo vetado durante décadas, aunque volvió a permitirse en competición a partir de 2024.

Pese a su enorme impacto visual, el salto no puntúa como elemento técnico. Con todo, algunos patinadores lo incorporan a sus programas para reforzar la plasticidad y la grandiosidad de sus ejercicios. El público, en cualquier caso, alucina con este tipo de acrobacias.

Djokovic no se lo podía creer

Una de las imágenes más comentadas fue la reacción de Novak Djokovic en la grada tras el salto de Malinin. El balcánico se echó las manos a la cabeza con al boca abierta. "Vi a Novak. Es increíble", aseguró el patinador después de su actuación. "Oí que después de aterrizar mi voltereta hacia atrás, tenía las manos sobre la cabeza. Es increíble. Es un momento único en la vida. Estoy completamente impresionado".

Con ese ejercicio, Malinin se convirtió el domingo en el primer patinador en realizar un mortal hacia atrás en unos Juegos Olímpicos 'legalmente' desde que Terry Kubicka lo lograra en Innsbruck 1976. Además, el estadounidense ha sido el primero en la historia en ejecutar ese backflip limpio con recepción en una sola cuchilla, un detalle técnico que refuerza su condición de pionero en la disciplina

Aunque tenía previstos siete saltos cuádruples en su programa, no los intentó todos. El único patinador capaz de ejecutar un cuádruple Axel en competición se reservó el salto más difícil del patinaje artístico, previsiblemente para la prueba individual. Su programa no fue perfecto, pero una nota técnica altísima le permitió alcanzar los 200,03 puntos.

Plata para Japón en la prueba

La competición por equipos la cerró el japonés Shun Sato, consciente de que necesitaba el mejor ejercicio de su vida para superar a Malinin y darle el oro a Japón. Firmó un programa limpio y sin errores, pero se quedó ligeramente por debajo en la nota técnica y no pudo compensar la diferencia con los componentes. Sumó 194,86 puntos, la mejor nota de su carrera, suficiente solo para asegurar la plata.

La competición por equipos de patinaje artístico forma parte del programa olímpico desde Sochi 2014. Hasta ahora, Rusia (2014), Canadá (2018) y Estados Unidos (2022) habían sido los campeones de las tres ediciones disputadas, un palmarés al que ahora se suma de nuevo el conjunto estadounidense con Malinin como gran estandarte.

