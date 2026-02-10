Lindsey Vonn, tras su grave caída en Milano-Cortina: "El único fracaso en la vida es no intentarlo"

Un día después de su terrible caída en el descenso de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, la esquiadora Lindsey Vonn ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que se sincera sobre lo ocurrido en el descenso celebrado en Cortina d'Ampezzo y la grave caída que sufrió y que acabó con su sueño olímpico. La mítica esquiadora de Saint Paul, que compitió a sus 41 años pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la izquierda en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza), ha explicado que sufre "una fractura compleja de tibia que actualmente está estable pero que requerirá múltiples cirugías".

Pese al doloroso y terrible final de su sueño olímpico, la leyenda del esquí asegura que no se arrepiente de nada y que "saber que estaba allí teniendo la oportunidad de ganar fue una victoria en sí misma".

"Aunque ayer no terminó como yo esperaba, y a pesar del intenso dolor físico que causó, no me arrepiento. Ayer de pie en la puerta de salida fue una sensación increíble que nunca olvidaré. Saber que estaba allí teniendo la oportunidad de ganar fue una victoria en sí misma. También sabía que correr era un riesgo. Siempre fue y siempre será un deporte increíblemente peligroso", resumió Vonn.

"Y como en las carreras de esquí, tomamos riesgos en la vida. Soñamos. Amamos. Saltamos. Y a veces caemos. A veces nuestros corazones acaban rotos. A veces no alcanzamos los sueños que sabemos que podríamos tener. Pero esa es también la belleza de la vida; podemos intentarlo. Lo intenté. Soñé. Salté. Espero que si me quitan algo de mi viaje sea que todos tengan el coraje de atreverse enormemente. La vida es demasiado corta para no correr riesgos contigo mismo. Porque el único fracaso en la vida es no intentarlo", asegura la ganadora de 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso.

"Mi sueño olímpico no terminó de la forma en que soñé que lo haría"

Lindsey Vonn admite que "mi sueño olímpico no terminó de la forma en que soñé que lo haría", pero recordó que "en las carreras de esquí cuesta abajo la diferencia entre una línea estratégica y una lesión catastrófica puede ser tan pequeña como cinco pulgadas".

"Ayer mi sueño olímpico no terminó de la forma en que soñé que lo haría. No fue un final de cuento de hadas, solo fue la vida. Me atreví a soñar y había trabajado tan duro para lograrlo. Porque en las carreras de esquí cuesta abajo la diferencia entre una línea estratégica y una lesión catastrófica puede ser tan pequeña como cinco pulgadas", reconoce la esquiadora estadounidense.

"Simplemente estaba cinco pulgadas demasiado cerca en mi línea cuando mi brazo derecho se enganchó dentro de la puerta, lo que me hizo girar y provocó mi accidente. Mi ligamento y lesiones pasadas no tuvieron nada que ver con mi accidente en absoluto. Desafortunadamente, he sufrido una fractura compleja de tibia que actualmente está estable pero que requerirá múltiples cirugías para arreglar correctamente", explica Vonn.

Mensaje íntegro de Lindsey Vonn tras su caída en Milano-Cortina

