Becker se 'ríe' de Mouratoglou tras sus declaraciones sobre Alcaraz, Sinner y el Big Three: "Te has quedado solo..."

"Patrick, ¡creo que eres el único con tu opinión!", dijo en tono sarcástico Boris Becker, leyenda del tenis y exentrenador de Djokovic, después de que Mouratoglou afirmara en un vídeo en Instagram que "para esos que piensan que Djokovic venciendo a Sinner (semifinales del Open de Australia) significa que el Big Three juega mejor al tenis que Alcaraz y Sinner, es de ser muy corto de miras".

"¡Creo que eres el único con tu opinión!"

El alemán, seis veces campeón de Grand Slam, no dudó en responder en su cuenta personal de X al famoso y siempre polémico Patrick Mouratoglou.

Respuesta a Becker: "Solo los peces muertos nadan con la corriente"

Pero Patrick tampoco rehusó la contestación y decidió responderle: "Nunca me baso en lo que piensa la gente, sino en mi propia opinión. Solo los peces muertos nadan con la corriente".

Mouratoglou: "Novak no es mejor tenista que Sinner"

Y es que, quien fuera entrenador de Serena Williams, entre otros, quiso analizar el encuentro entre Sinner y Djokovic que terminó llevándose el serbio: "Primero, coges un partido y lo conviertes en regla. Recuerda que Sinner había ganado sus cinco enfrentamientos previos. Solo un partido no hará que cambie mi opinión de lo que he visto durante los últimos 2 ó 3 años. Jannik se mueve más rápido, golpea la pelota más fuerte, llega antes a la pelota y saca mejor que Novak.... Pero Novak tiene la mentalidad más fuerte de la historia del tenis y eso marcó la diferencia... Novak no es mejor tenista que Sinner, pero es el mayor competidor de la historia y fue mejor que Sinner en aquel partido".

Nadal se ríe...

Unas palabras a las que se hizo eco Rafa Nadal, a su manera... contestando el post con unos emojis: "🤭🫣🤣🤣🤣".

