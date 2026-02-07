Tenis
Becker se 'ríe' de Mouratoglou tras sus declaraciones sobre Alcaraz, Sinner y el Big Three: "Te has quedado solo..."
La leyenda del tenis dejó claro que no está de acuerdo con la opinión del famoso entrenador, quien aseguró que el Big Three no tiene porque ser mejor que Alcaraz y Sinner. El entrenador ha respondido a Becker: "Solo los peces muertos nadan con la corriente...".
Publicidad
"Patrick, ¡creo que eres el único con tu opinión!", dijo en tono sarcástico Boris Becker, leyenda del tenis y exentrenador de Djokovic, después de que Mouratoglou afirmara en un vídeo en Instagram que "para esos que piensan que Djokovic venciendo a Sinner (semifinales del Open de Australia) significa que el Big Three juega mejor al tenis que Alcaraz y Sinner, es de ser muy corto de miras".
"¡Creo que eres el único con tu opinión!"
El alemán, seis veces campeón de Grand Slam, no dudó en responder en su cuenta personal de X al famoso y siempre polémico Patrick Mouratoglou.
Respuesta a Becker: "Solo los peces muertos nadan con la corriente"
Pero Patrick tampoco rehusó la contestación y decidió responderle: "Nunca me baso en lo que piensa la gente, sino en mi propia opinión. Solo los peces muertos nadan con la corriente".
Mouratoglou: "Novak no es mejor tenista que Sinner"
Y es que, quien fuera entrenador de Serena Williams, entre otros, quiso analizar el encuentro entre Sinner y Djokovic que terminó llevándose el serbio: "Primero, coges un partido y lo conviertes en regla. Recuerda que Sinner había ganado sus cinco enfrentamientos previos. Solo un partido no hará que cambie mi opinión de lo que he visto durante los últimos 2 ó 3 años. Jannik se mueve más rápido, golpea la pelota más fuerte, llega antes a la pelota y saca mejor que Novak.... Pero Novak tiene la mentalidad más fuerte de la historia del tenis y eso marcó la diferencia... Novak no es mejor tenista que Sinner, pero es el mayor competidor de la historia y fue mejor que Sinner en aquel partido".
Nadal se ríe...
Unas palabras a las que se hizo eco Rafa Nadal, a su manera... contestando el post con unos emojis: "🤭🫣🤣🤣🤣".
Más Noticias
- Sabalenka, sobre la primera vez que conoció a Paula Badosa: "Pensamos que la otra era una z***"
- Aplazan el Rayo-Oviedo por el estado del césped en Vallecas: "Es terrible, vergonzoso, así está nuestra competición..."
- Barcelona - Mallorca: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad