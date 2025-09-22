La confesión de Alcaraz a Pau Gasol sobre sus dos objetivos en lo que resta de temporada: "Quiero llegar fino y..."

Carlos Alcaraz afronta los dos últimos meses de la temporada, una temporada en la que ha levantado siete títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y ha recuperado el número 1 del mundo. El murciano, a sus 22 años, acumula seis grand slam y esta semana aterriza en Tokio para participar en el Kinoshita Group Japan Open, un ATP500 con el que arrancará su gira asiática en pista dura. Al pupilo de Juan Carlos Ferrero aún le esperan retos hasta final de año: Másters de Shanghái y París-Bercy, ATP Finales de Turín y las finales de la Copa Davis en Bolonia.

Las cuentas para mantener el número 1 del mundo a final del año están a favor del tenista de El Palmar, con 760 puntos de ventaja sobre Sinner. Carlos Alcaraz se garantizaría esa posición de privilegio si mejora sus prestaciones en la gira asiática en pista dura y sus actuación en París-Bercy y las ATP Finals. El murciano defiende 1.000 puntos hasta el final de temporada (500 e Beijing, 200 en Shanghái, 100 en París-Bercy y 200 en las Nitto ATP Finals); mientras que Jannik Sinner está obligado a defender 2.830 puntos (330 en Beijing, 1.000 en Shanghái y 1.500 en las Nitto ATP Finals).

De esta forma, Alcaraz sabe que sus objetivos principales deben ser los dos másters 1.000 que quedan (Shanghái y París-Bercy) y, en especial, las ATP Finals en Turín. El murciano fue 'pillado' este fin de semana en el Chase Center de San Francisco, donde se jugó la Laver Cup, hablando con Pau Gasol. En esa conversación, el murciano le confiesa al exjugador de los Lakers y dos veces campeón de la NBA cuáles son los dos objetivos que se ha marcado en rojo de aquí a final de año.

"ATP Finals y luego la Davis, quiero llegar fino y quiero ganarlas", le dice Alcaraz a Pau Gasol.

Tras disputar este fin de semana la Laver Cup, Alcaraz pone rumbo a Tokio para jugar el Kinoshita Group Japan Open, un ATP500 en el que debutará ante el argentino Sebastián Baez. Tras jugar en Japón, el murciano volverá a coincidir en un cuadro principal con Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Shanghái, del 1 al 12 de octubre.

De allí irá a Arabia Saudí para jugar el Six Kings Slam, justo antes de competir en el Másters 1.000 de Paris-Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre. Las dos últimas citas para el español serán en suelo italiano: las ATP Finals en Turín (del 9 al 16 de noviembre) y las finales de la Copa Davis en Bolonia (del 18 al 23 de noviembre).

