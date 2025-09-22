Bacteria
Nuevo brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados en Estados Unidos
Esta infección, provocada por bacterias carnívoras, ha triplicado sus contagios desde el año pasado.
Publicidad
En Luisiana (Estados Unidos) preocupa gravemente un nuevo brote de vibriosis, una infección que ya ha provocado la hospitalización de más de dos decenas de personas y cinco muertos. Esta patología es causada por la bacteria Vibrio vulficus, conocida por ser una especie carnívora.
El número de casos se ha triplicado, pasando de 10 contagios y un muerto el año anterior a 26 contagios y cinco muertos en lo que llevamos de 2025. Esto crea revuelo entre las autoridades sanitarias de Luisiana, que ya han lanzado una alerta de propagación a nivel estatal. La última víctima afectada por la bacteria fue confirmada tan solo hace 6 días, el 16 de septiembre.
¿Qué es la vibriosis y cómo se transmite?
La Vibrio vulnificus, del género Vibrio, es un microorganismo que necesita sal para vivir, lo que le permite proliferar en el medio marino o aguas saldas (especialmente en zonas cálidas). Se transmite mediante el consumo alimenticio de mariscos crudos como las ostras y por contacto de heridas abiertas con el mar, ya que la mayor parte de los afectados había tenido algún tipo de exposición directa al agua.
Esta bacteria produce una septicemia primaria, con síntomas como la fiebre, escalofríos y náuseas. Además, cuenta con una letalidad del 50% y es más frecuente en personas con enfermedades crónicas, consumidores de inmunosupresores, personas de edad avanzada, pacientes con hepatitis y cirrosis o aquellos con niveles elevados de hierro en sangre.
El Departamento de Salud de Luisiana (LDH) recomiendan el cumplimiento de las siguientes directrices:
•Evitar el contacto corporal con agua salda si se tiene algún tipo de corte o herida abierta. En caso de no poder, cubrir la zona afectada con apósitos impermeables.
•Tener mucha precaución al consumir pescados y mariscos crudos, ya que pueden portar la bacteria.
•Acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier síntoma de infección tras bañarse en agua salda o consumir los productos mencionados.
Más Noticias
- Guerra de Israel en Gaza en directo: Reino Unido y Francia advierten a Israel sobre las represalias por el reconocimiento de Palestina
- Muere una mujer atrapada en su coche durante las fuertes tormentas que azotan Francia
- Muere un joven de 15 años disparado por la policía neerlandesa después de robar una bicicleta eléctrica
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad