Las leyendas del Muay Thai se dan cita en Madrid en un evento "familiar, selecto y exclusivo"

Los eventos de los deportes de contacto se están convirtiendo en auténticas fiestas. Grandes pantallas, numerosos espectáculos y veladas de largas duraciones, pero Bang Rajan Events mantiene su filosofía y prepara uno de los mayores eventos que pueden realizarse en el mundo del Muay Thai: "Vamos a hacer un evento familiar, exclusivo, selecto, top... con uno de los más grandes, por no decir el más grande, maestro vivo del Muay Thai", señala a Antena 3 Deportes Carlos Sánchez, organizador del evento.

Qué es el Muay Fimeu

El nombre de este maestro no es otro que Arjan Pipa, especialista en la disciplina del Muay Fimeu y formador de los mejores luchadores del Muay Thai. Pipa vendrá acompañado de su mejor discípulo, Somrak Khamsing, quien fuera campeón olímpico de boxeo en Atlanta 96.

"Si viniera un jeque y me diera 50.000 euros, montaría más parafernalia, más cosas. Pero no puedo traer mejores instructores"

Congregar a estas dos leyendas en un evento así y poder interactuar con ellos de una manera tan cercana, poder pedirles consejo o ayuda de una manera tan directa es una oportunidad única y no lo compra el dinero, como dice Carlos: "Si viniera un jeque y me diera 50.000 euros, montaría más parafernalia, más cosas. Pero no puedo traer mejores instructores".

Además, el evento dispondrá de otros tipos de arte, ya que "el artista Laurene Fernandez nos trae una escultura...¡que madre de Dios!", nos comenta Carlos con entusiasmo. También se realizarán sorteos de regalos variados para los asistentes.

Una cita que no te puedes perder si eres amante de las artes marciales o si quieres iniciarte en este tipo de deportes. Y si aún tienes dudas: "Pregúntale a tu maestro, pregúntale al que sabe, a tu referente, para saber a lo que vienes", anima el director de Bang Rajan Events, Carlos Sánchez.

