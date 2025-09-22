La broma de Agassi a Alcaraz: "No seas codicioso con los Grand Slams, deja alguno para los demás"

Andre Agassi ha llevado al equipo del Resto del Mundo a conquistar la Laver Cup en San Francisco. El extenista estadounidense y ganador de ocho grand slam ha sabido dirigir a los suyos a la victoria, en especial a un Taylor Fritz que ha brillado con dos grandes triunfos ante Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

El extenista de Las Vegas, con 60 títulos ATP a lo largo de su carrera y un balance de 870 victorias y 274 derrotas, elogió el trabajo de sus tenistas este fin de semana en San Francisco. "Gracias por la confianza, por permitirme entrar en vuestras vidas por un breve periodo de tiempo. Ahora tenéis 'privilegios de madre' en mi vida, que quiere decir que si llamáis y pedís, la respuesta será 'sí' antes de que preguntéis. Iría a una batalla con cualquiera de vosotros, a cualquier parte, en cualquier momento. Os quiero chicos", indicó Agassi.

Con el público del Chase Center en el bolsillo, el genial extenista estadounidense incluso se atrevió a bromear con Carlos Alcaraz, de quien hace unos días dijo era "una combinación del 'Big Three'".

"Lo primero que quiero decir es, equipo Europa, es un honor sentarse a un lado de la pista y ver lo que hacéis. Es extraordinario y me ha encantado cada segundo. Os deseo lo mejor en el futuro... Carlos, no seas tan codicioso con los Grand Slam, deja alguno para los demás, por el amor de Dios", le apuntó Agassi a un Alcaraz que se reía ante esas palabras.

Andre Agassi también agradeció a Patrick Rafter su trabajo como vicecapitán del equipo del Resto del Mundo.

"Es un honor estar de vuelta contigo. Es un tipo con el que me encantaba competir, porque incluso cuando perdía, de alguna manera el deporte ganaba. Eras un deportista increíble, pero aún mejor como persona. Es genial estar aquí contigo", concluyó Agassi.

