Taylor Fritz da al Resto del Mundo su tercera Copa Laver

Taylor Fritz se erigió en el héroe de la tercera Laver Cup ganada por el Resto del Mundo al imponerse a Alexander Zverev (6-3 y 7-6(4)) en el Chase Center de San Francisco y lograr el punto definitivo para el equipo liderado por Andre Agassi. El jugador californiano, número 5 de la ATP, superó al gigante de Hamburgo y firmó el tercer triunfo del Resto del Mundo en las últimas cuatro ediciones de la Laver Cup.

Fritz remató la Laver Cup contra Zverev en una hora y 44 minutos, después de su asombrosa actuación del sábado contra Carlos Alcaraz, al que doblegó 6-3 y 6-2 en 71 minutos. El alemán luchó hasta el final y fue capaz de remontar una rotura de desventaja en el segundo set para forzar el desempate, antes de rendirse ante el potente tenis del número uno estadounidense.

La reacción de Europa no llega a tiempo

La mala jornada del sábado penalizó al equipo europeo, capitaneado por Yannik Noah, y de nada sirvieron los seis puntos logrados por Alcaraz en el último día: victoria en dobles con el noruego Casper Ruud frente aReilly Opelka y Alex Michelsen (7-6 y 6-1) y triunfo en individuales frente a Francisco Cerúndolo (6-2 y 6-1).

El murciano, número 1 del mundo, no pudo llevar al equipo europeo a levantar su sexta Laver Cup, en parte por la derrota en la primera jornada ante Taylor Fritz. Alcaraz no pudo hacer más en el tercer día de competición, pero los triunfos de Alex De Miñaur ante el checo Jakub Mensik (6-3 y 6-4) y el de Fritz ante Zverev sentenciaron la octava edición de la Laver Cup (15-9).

La próxima edición de la Copa Laver se disputará en 2026 en Londres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com