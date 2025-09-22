Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Chus Mateo, nuevo seleccionador de España

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anuncia al extécnico del Real Madrid como relevo de Sergio Scariolo al frente de 'La Familia'.

Chus Mateo, en un partido con el Real Madrid

Chus Mateo, en un partido con el Real MadridEFE

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado de forma oficial la contratación de Chus Mateo como nuevo seleccionador absoluto masculino. El entrenador madrileño toma las riendas del baloncesto español tras tres temporadas en el Real Madrid y cona difícil tarea de suceder a Sergio Scariolo.

Chus Mateo ha entrenado al Unicaja Málaga (2010 - 2012), al Shanxi Zhongyu (2012 - 2013), al Fuenlabrada (2013 - 2014) y al Real Madrid (2022 - 2025), equipo con el que ganó seis títulos: una Euroliga, dos ligas, dos supercopas de España y una Copa del Rey. Además, Chus Mateo fue ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid de 2014 a 2022.

Sergio Scariolo cerró su etapa al frente de la selección española en el pasado Eurobasket, cuando España no logró pasar la fase de grupos al perder ante Grecia. Con el italiano a los manos, el baloncesto español vivió la mejor época de su historia con un Mundial (2019), una plata olímpica (2012), un bronce olímpico (2016) y cuatro Europeos (2009, 2011, 2015 y 2022).

