Balón de Oro
Última hora del Balón de Oro 2025 en directo, ganador, votos y reacciones: ¿terminará este año la hegemonía de Alexia o Aitana?
El prestigioso galardón individual, y otros muchos premios, se entregarán esta tarde noche en el Teatro Chatelet de París. Rodrigo dejará su testigo a... ¿Dembelé? ¿Lamine? Sigue en directo la previa, la última hora y toda la ceremonia en directo.
Llega uno de los días más esperados, pero también más polémicos del panorama futbolístico. El Balón de Oro 2025, junto a otros galardones, se entrega esta tarde noche en el Teatro Chatelet de París, donde Rodrigo Hernández cederá su testigo a Ousmane Dembelé o Lamine Yamal, los dos grandes favoritos para hacerse con el premio.
Tres españoles y siete jugadores de LaLiga
Además del crack del Barça hay otros dos jugadores españoles que optan al premio, aunque lógicamente con muchas menos opciones de llevárselo, son su compañero Pedri y Fabián Ruiz, jugador del PSG. Si nos fijamos en los nominados que juegan en la Liga Española son un total de siete: además de los tres mencionados, Lewandowski, Raphinha, Bellingham, Vinicius y Mbappé también optan al premio.
Rodrigo Hernández fue el que se llevó el gato al agua el año pasado tras imponerse en la votación a Vinicius Jr, el que para muchos, y especialmente para el Real Madrid, debería haber ganado el prestigioso premio. El brasileño también es finalista este año pero apenas parte con opciones, es más, el madridista que posiblemente quede más cerca el top será Mbappé, que el año pasado superó la barrera de los 40 goles en su primera temporada como blanco.
¿Acabará la hegemonía española en el Balón de Oro femenino?
El momento cumbre de la gala llegará justo al final, pero antes se repartirán premios y emociones para otros muchos nominados, por supuesto el Balón de Oro femenino, que este año puede ver como finaliza su reciente hegemonía (cuatro consecutivos) ya que Alessia Russo se postula como favorita tras conquistar Champions y Eurocopa con Inglaterra. También tienen sus opciones Chloe Kelly y Leah Williamson, además de las españolas Aitana, Mariona y Alexia.
Se reparten otros muchos premios
Los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino coparán titulares y entrevistas, pero también se reparten otros muchos galardones: El Trofeo Kopa masculino, el Trofeo Kopa femenino, el Trofeo Yashin masculino, el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller masculino, el Trofeo Gerd Müller femenino, el Trofeo Johan Cruyff masculino, el Trofeo Johan Cruyff femenino y el Trofeo al Club del Año masculino.
Sigue la ceremonia y la última hora aquí, en directo
Recuerda que toda la actualidad y la última hora de la ceremonia y los galardonados en esta edición del Balón de Oro podrás seguirla en la web de Antena 3 Deportes, concretamente en la parte inferior de esta noticia, con la narración en directo.
Flick, el Balón de Oro... ¿y un recado al Real Madrid?
El entrenador del Barça dijo antes del partido ante el Getafe que la expedición culé estará en la ceremonia por una cuestión de "respeto", un mensaje que fue interpretado por muchos como una indirecta al Real Madrid, que dejó plantado al Balón de Oro el año pasado al enterarse de que Vinicius no era el ganador y que tampoco acudirá en esta edición.
Tras golear al Getafe, Flick matizó sus palabras: "Nada de lo que dije ayer, sobre el Balón de Oro, era una indirecta para el Madrid. El club estará allí, yo iré porque muchos jugadores pueden ganar. Yo también estoy nominado, es una cuestión de respeto".
¿Se acabará la hegemonía española en el Balón de Oro femenino?
Hay que recordar de donde venimos... El fútbol español femenino ha 'ganado' los últimos cuatro Balones de Oro, podemos decir que también lo ha hecho el Barça ya que Alexia Putellas se llevó el galardón en 2021 y 2022, y su compañera Aitana Bonmatí cogió el testigo en las ediciones de 2023 y 2024.
Ambas están nominadas este 2025, y parece que Alexia tiene alguna opción más que Aitana. No obstante, puede que esta vez Alessia Russo, campeona de la Eurocopa con Inglaterra y de Champions con el Arsenal se lleve el premio. Mucha igualdad aquí...
... y estas son las 30 jugadoras que optan al Balón de Oro femenino
En la lista de nominadas para el Balón de Oro femenino encontramos hasta seis españolas (Aitana, Alexia, Pina, Caldentey, Esther González y Patri Guijarro).
- Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)
- Aitana Bonmatí (Barcelona/España)
- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
- Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)
- Mariona Caldentey (Arsenal/España)
- Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit/Italia)
- Steph Catley (Arsenal/Australia)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haití)
- Emily Fox (Arsenal/EE.UU.)
- Cristiana Girelli (Juventus/Italia)
- Esther González (Gotham FC/España)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)
- Patri Guijarro (Barcelona/España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
- Lindsey Heaps (Lyon/EE.UU.)
- Chloe Kelly (Manchester City-Arsenal/Inglaterra)
- Frida Leonhardsen‑Maanum (Arsenal/Noruega)
- Marta (Orlando Pride / Brasil)
- Clara Mateo (París FC/Francia)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polonia)
- Claudia Pina (Barcelona/España)
- Alexia Putellas (Barcelona/España)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Repasamos los 30 nominados para el Balón de Oro masculino
Hay tres españoles, siete jugadores de LaLiga y otros 22 nominados que optan al prestigioso Balón de Oro:
- Ousmane Dembélé (PSG/Francia)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Desiré Doué (PSG/Francia)
- Denzel Dumfries (Inter/Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Viktor Gyokeres (Sporting CP-Arsenal/Suecia)
- Achraf Hakimi (PSG/Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia)
- Robert Lewandoswki (Barcelona/Polonia)
- Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia)
- Scott McTominay (Napoli/Escocia)
- Nuno Mendes (PSG/Portugal)
- Joao Neves ((PSG/Portugal)
- Michael Olise (Bayern Múnich/Francia)
- Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)
- Pedri (Barcelona/España)
- Raphinha (Barcelona//Brasil)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Fabián Ruiz (PSG/España)
- Mohamed Salah (Liverpool/Egipto)
- Virgil Van Dijk (Liverpool/Países Bajos)
- Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen-Liverpool/Alemania)
- Lamine Yamal (Barcelona/España)
¡El PSG jugará este lunes ante el Marsella... a la misma hora que la gala del Balón de Oro!
La noticia se conoció ayer por la noche, y es que el Marsella-PSG se aplazó por fuertes lluvias y la Ligue 1 decidió que se juegue este lunes a las 20h, el problema es que a esa hora se estará celebrando la ceremonia del Balón de Oro 2025.
Dembelé seguro que irá a la gala, básicamente porque está lesionado y por eso no entró en la convocatoria, pero, por ejemplo, Luis Enrique opta al premio de mejor entrenador y no podrá estar en el Teatro Chatelet de París. Tampoco estará Vitinha ni Achraf, que estaban entre los grandes nominados.
¡El Real Madrid no irá al Balón de Oro! Ni Butragueño...
El año pasado el club se enfadó con la organización, el premio, los votantes y todo lo que tuviera que ver con el Balón de Oro... Todo porque Vinicius no ganó el galardón y lo hizo Rodri Hernández. Este año tampoco irá, nadie, absolutamente nadie, ni Emilio Butragueño, salvo cambio de última hora. Hay tres madridistas nominados: el propio Vinicius, Mbappé y Bellingham, pero no ganará ninguno.
Habrá que ver cuando un jugador del Madrid tenga muchas opciones de ganarlo, el próximo año o cuando sea, si finalmente el club mantendrá la postura... Los merengues están centrados en el partido de esta martes en el Ciutat de Valencia ante el Levante.
Preguntan a Xabi Alonso sobre el Balón de Oro...
El entrenador blanco ha comparecido en rueda de prensa un día antes de jugar ante el Levante en el Ciutat de Valencia el sexto partido de la Liga. Como no, el Balón de Oro era pregunta obligada en un día como hoy.
"¿Ganador Dembelé? Ya veremos lo que pasa. Sí, veo mucho fútbol, pero no es tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar... No pienso demasiado, pienso más en el Levante", ha dicho el tolosarra.
Además del Balón de Oro masculino y femenino... se reparten otros muchos premios
Habrá que ser paciente para conocer a los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino, pero mientras tanto se repartirán otros muchos premios... Concretamente todos estos:
- El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo al Club del Año masculino
- El Trofeo al Club del Año femenino
- El Premio Sócrates
Lamine o Dembelé, uno de ellos se alzará con el galardón
Las apuestas dan como gran favorito a Dembelé, por ganar absolutamente todo el año pasado y tener un papel crucial en cada competición. Gana enteros su favoritismo al ser francés y jugar en el PSG, parece que se junta todo para que salga campeón. Sin embargo, la explosión de Lamine el año pasado, su excelente papel en Liga (campeón) y Champions (semifinalista) le sitúa cerca del francés. Cuestión de opiniones y también de encuestas, aunque de momento la mayoría piensan que Ousmane recibirá el Balón de Oro esta noche en el Teatro Chatelet de París.
Última hora del Balón de Oro 2025 en directo, ganador, votos y reacciones: Dembélé y Lamine Yamal, grandes favoritos
¡Muy buenas tardes de lunes! ¡Bienvenidos a la narración en directo de la ceremonia del Balón de Oro 2025! Un día importante, emocionante y polémico a partes iguales. Rodri Hernández dejará su testigo esta tarde noche a ¿Dembelé o Lamine Yamal? Son los dos grandes favoritos a ganar el premio por primera vez, y uno o dos escalones por debajo están Vitinha, Raphinha, Lewandowski... Una jornada en la que se repartirán muchos otros galardones, incluido por supuesto el Balón de Oro femenino, que en esta edición podría ver como termina la hegemonía de Aitana y Alexia... Aunque ambas están entre las candidatas.
¡Nosotros vamos arrancando ya para ofrecer la mejor información, última hora y curiosidades de un día siempre importante para el mundo de fútbol!
