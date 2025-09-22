Última hora del Balón de Oro 2025 en directo, ganador, votos y reacciones: ¿terminará este año la hegemonía de Alexia o Aitana?

Llega uno de los días más esperados, pero también más polémicos del panorama futbolístico. El Balón de Oro 2025, junto a otros galardones, se entrega esta tarde noche en el Teatro Chatelet de París, donde Rodrigo Hernández cederá su testigo a Ousmane Dembelé o Lamine Yamal, los dos grandes favoritos para hacerse con el premio.

Tres españoles y siete jugadores de LaLiga

Además del crack del Barça hay otros dos jugadores españoles que optan al premio, aunque lógicamente con muchas menos opciones de llevárselo, son su compañero Pedri y Fabián Ruiz, jugador del PSG. Si nos fijamos en los nominados que juegan en la Liga Española son un total de siete: además de los tres mencionados, Lewandowski, Raphinha, Bellingham, Vinicius y Mbappé también optan al premio.

Rodrigo Hernández fue el que se llevó el gato al agua el año pasado tras imponerse en la votación a Vinicius Jr, el que para muchos, y especialmente para el Real Madrid, debería haber ganado el prestigioso premio. El brasileño también es finalista este año pero apenas parte con opciones, es más, el madridista que posiblemente quede más cerca el top será Mbappé, que el año pasado superó la barrera de los 40 goles en su primera temporada como blanco.

¿Acabará la hegemonía española en el Balón de Oro femenino?

El momento cumbre de la gala llegará justo al final, pero antes se repartirán premios y emociones para otros muchos nominados, por supuesto el Balón de Oro femenino, que este año puede ver como finaliza su reciente hegemonía (cuatro consecutivos) ya que Alessia Russo se postula como favorita tras conquistar Champions y Eurocopa con Inglaterra. También tienen sus opciones Chloe Kelly y Leah Williamson, además de las españolas Aitana, Mariona y Alexia.

Se reparten otros muchos premios

Los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino coparán titulares y entrevistas, pero también se reparten otros muchos galardones: El Trofeo Kopa masculino, el Trofeo Kopa femenino, el Trofeo Yashin masculino, el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller masculino, el Trofeo Gerd Müller femenino, el Trofeo Johan Cruyff masculino, el Trofeo Johan Cruyff femenino y el Trofeo al Club del Año masculino.

