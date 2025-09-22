Tom Holland, hospitalizado de urgencia tras sufrir una conmoción cerebral durante el rodaje de Spider-Man

El actor británico Tom Holland ha tenido que ser hospitalizado de urgencia después de sufrir un accidente durante el rodaje de la película 'Spider Man: Brand New Day' en Glasgow, Escocia.

Tal y como han comunicado varios medios como Deadline o The Sun, el intérprete británico sufrió una conmoción cerebral leve, un hecho lo suficientemente grave para que el equipo de producción haya decidido detener la grabación de la película para que el actor descanse "por precaución".

Según han detallado los mismo medios, una compañera de rodaje de Holland, una doble de acción, también ha tenido que ser hospitalizada durante la grabación.

Tal y como ha explicado el padre de la estrella británica, Dominic, a The Sun, su hijo va a estar fuera de la grabación "por un tiempo". A esa misma gala acudió también Tom, aunque las informaciones dicen que se fue pronto debido al accidente sufrido previamente.

Aunque no está claro el momento en el que el actor vaya a retomar las grabaciones, se espera que hoy Tom Holland se reúna con la producción para ver los pasos a seguir para grabar las escenas que faltan.

Pasión por la danza y comienzos en el cine grabando 'The Impossible'

Tom Holland es uno de los actores jóvenes más reconocidos de Hollywood y conocido mundialmente por interpretar a Spider-Man en Marvel. Sin embargo, su camino hacia la fama no fue inmediato. Tom comenzó a sentir una gran pasión por la danza y acudía a clases de hip-hop en la escuela de danza Nifty Feet en Londres. Precisamente, ese talento fue descubierto por un coreógrafo que lo invitó a audicionar para el musical Billy Elliot en el Victoria Palace Theatre. Tras una rigurosa formación, obtuvo el papel principal en 2008, convirtiéndose en el protagonista más joven de la historia del espectáculo.

Su transición al cine comenzó con el drama 'The Impossible', donde interpretó a un niño que lucha por sobrevivir al tsunami de 2004 en el sudeste asiático. Esta actuación, sin duda, sirvió como punto de inicio para su carrera cinematográfica.

En 2015, a los 18 años, Holland fue elegido para interpretar a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Holland hizo su primera aparición en 'Capitan America: Civil War' y desde entonces, ha protagonizado numerosas películas de Marvel incluyendo 'Spider-Man: Homecoming', 'Spider-Man: Far From Home' y 'Spider-Man: No Way Home'.

