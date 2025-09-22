Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La brutal dejada de Carlos Alcaraz en la Laver Cup que nadie se explica

El murciano volvió a asombrar al mundo del tenis con un golpe de auténtico extraterrestre. Yannick Noah acabó de rodillas ante la última genialidad de Carlos Alcaraz.

Yannick Noah celebra una victoria con Carlos Alcaraz en la Laver Cup

Yannick Noah celebra una victoria con Carlos Alcaraz en la Laver CupEfe

El Resto del Mundo se llevó la octava edición de la Laver Cup, pero los asistentes al Chase Center de San Francisco no olvidarán el golpe que firmó Carlos Alcaraz en el partido de dobles ante Reilly Opelka y Alex Michelsen (7-6 (4) y 6-1). El murciano firmó una dejada simplemente espectacular en el segundo set, ya con 3-0 a favor y el partido encarrilado. El reciente ganador del US Open lanzó un intento de passing al revés de Michelsen y éste, con reflejos felinos, cazaba la bola obligando a Alcaraz a jugársela en un cara a cara en la red. Y el español sacó la varita para firmar una dejada imposible, a escasos metros del jugador californiano.

La jugada levantó a todos los espectadores de sus asientos y los jugadores de Europa, con el capitán Yannick Noah a la cabeza, no salían de su asombró. El extenista francés y campeón de Roland Garros en 1983 acabó arrodillado y haciendo alabanzas al jugador de El Palmar, que se reía ante su última genialidad en una pista de tenis.

El show de Alcaraz en San Francisco

Pese al triunfo de Alcaraz y Casper Ruud en el dobles, Europa no pudo lograr la remontada ante el equipo del Resto del Mundo, que sentenciaron la Laver Cup con las victorias de Alex de Miñaur y Taylor Fritz ante Jakub Mensik (6-3 y 6-4) y Alexander Zverev (6-3 y 7-6(4)), respectivamente.

Carlos Alcaraz también ganó con autoridad su partido individual (6-2 y 6-1) ante el argentino Francisco Cerúndolo dejando algunos puntos espectaculares.

El número 1 del mundo firmó un magistral globo y un passing de revés paralelo para el disfrute del público del Chase Center de San Francisco. Una pena la derrota ante Fritz en la jornada del sábado, un partido que a la postre fue clave en la victoria final de los de Agassi frente a Europa.

