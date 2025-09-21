LaLiga
Barcelona - Getafe, en directo: ¡Rashford, suplente tras su doblete al Newcastle...!
El actual campeón recibe en el Johan Cruyff a un Getafe lanzado y con solo un punto menos en la tabla liguera. Lamine, baja por tercer encuentro seguido. Sigue en directo el partido de la jornada 5.
El Barça de Flick busca seguir de cerca la estela del Real Madrid. Los actuales campeones reciben esta noche en el estadio Johan Cruyff al Getafe de Bordalás, que ha ganado tres de los cuatro partidos y que llega al duelo con solo un punto menos que los azulgranas.
Los culés, por su parte, han ganado cinco de los seis primeros partidos en todas las competiciones, y en Liga solo pincharon ante el Rayo hace tres semanas, un despiste que ha aprovechado el Real Madrid para coger el liderato en solitario y no soltarlo desde la jornada tres.
Tercer partido sin Lamine
No obstante, hoy será el tercer partido consecutivo sin Lamine, que volvió lesionado del parón de selecciones, por contra, el Barça no lo ha echado de menos, sin el crack español goleó al Valencia (6-0) y tomó St James' Park en su debut en la Champions.
Los azulones, en cambio, llegan con ilusión y sin prisas a un duelo motivador, de esos que le gustan a Bordalás... Tres victorias en cuatro partidos -solo cayeron ante el Valencia en Mestalla- y sacando rédito de los goles (tan solo 6) y encajando apenas cuatro (uno por partido). En la defensa madrileña, ahí estará la clave para que el Getafe pueda soñar con los puntos en la noche de este domingo.
Ahora, con el equipo madrileño en una buena dinámica, Bordalás sueña con darle al Getafe la primera victoria de su historia ante el Barça como visitante. Eso sí, cuatro de los últimos siete enfrentamientos oficiales han terminado en empate, aunque todos se disputaron en el Coliseum.
Alineaciones
- Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford y Lewandowski.
- Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Borja Mayoral.
El Getafe nunca ha ganado al Barça como visitante
El primer enfrentamiento data de 1978 y desde entonces JAMÁS ha conseguido vencer al Barça jugando de visitante, la mayoría de veces en el Camp Nou claro, pero estos últimos años tampoco en Montjuic y hoy... lo intentará en el estadi Johan Cruyff.
Acumula siete derrotas consecutivas contra el Barça jugando fuera de casa, eso sí, en el Coliseum la historia es otra, una muy muy diferente, y es que el club azulgrana enlaza cinco visitas seguidas sin ganar (cuatro empates y una derrota). Veremos la imagen del Getafe hoy a partir de las 21h...
¡XI OFICIAL del GETAFE!
Bordalás no cambia lo que funciona. Los mismos jugadores que ganaron al Oviedo hace una semana. Así sale el Geta en Barcelona:
11: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Domingos Duarte, Abqar, Diego Rico; Mario Martín, Luis Milla, Arambarri; Mayoral y Adrián Liso.
¡¡ONCE OFICIAL del BARÇA!!
Con estos once jugadores sale Hansi Flick para enfrentarse al Getafe:
11: Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.
El Atleti sigue pinchando y se le complica todo...
Por otra parte, el que debería ser el tercer equipo en pugnar por la Liga no deja de pinchar... El Atlético tampoco pudo ganar al Mallorca en San Moix (1-1) en un duelo en el que Julián falló un penalti, Sorloth fue expulsado, después marcó Gallagher (79') y Muriqi, en el 85, volvió a poner las tablas.
Son solo 6 puntos de 15 para los rojiblancos, que solo han ganado uno de los cinco partidos y que ya están a 9 puntos del Real Madrid, al que recibirán justo dentro de una semana...
¡Diluvia ahora mismo en Barcelona!
Parece que puede que llueva durante el Barça-Getafe, al parecer hace media hora se ha puesto a diluviar en la ciudad Condal. Veremos si afecta al partido.
Cierta presión para el Barça de Flick
La victoria del Madrid este sábado ante el Espanyol obliga al Barça a llevarse los tres puntos hoy ante el Getafe. Ahora mismo son cinco puntos de diferencia entre ambos, pero la victoria azulgrana les seguiría manteniendo a dos de los blancos, que han ganado sus cinco partidos. De momento, en este inicio liguero es el equipo de Xabi quien coge el timón y la iniciativa. Veremos estos próximos días porque en esta semana que entra habrá doble jornada y el Madrid visitará al Atleti en el Metropolitano.
Barcelona - Getafe, en directo: alineaciones, última hora y partido de hoy de LaLiga
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Getafe en el estadio Johan Cruyff! Duelo importante, especialmente para los culés, que necesitan seguir la estela del Real Madrid, líder en solitario e imbatido en estos cinco primeros partidos (15 puntos de 15). Flick sigue sin contar con Lamine y hoy recibe a un equipo que, como ellos, ha ganado tres de los cuatro primeros encuentros... el SUPERGETA de Bordalás.
¡Vamos ya con la mejor previa, las alineaciones oficiales y la última hora! ¡ARRANCAMOS!
