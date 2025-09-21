Barcelona - Getafe, en directo: ¡Rashford, suplente tras su doblete al Newcastle...!

El Barça de Flick busca seguir de cerca la estela del Real Madrid. Los actuales campeones reciben esta noche en el estadio Johan Cruyff al Getafe de Bordalás, que ha ganado tres de los cuatro partidos y que llega al duelo con solo un punto menos que los azulgranas.

Los culés, por su parte, han ganado cinco de los seis primeros partidos en todas las competiciones, y en Liga solo pincharon ante el Rayo hace tres semanas, un despiste que ha aprovechado el Real Madrid para coger el liderato en solitario y no soltarlo desde la jornada tres.

Tercer partido sin Lamine

No obstante, hoy será el tercer partido consecutivo sin Lamine, que volvió lesionado del parón de selecciones, por contra, el Barça no lo ha echado de menos, sin el crack español goleó al Valencia (6-0) y tomó St James' Park en su debut en la Champions.

Los azulones, en cambio, llegan con ilusión y sin prisas a un duelo motivador, de esos que le gustan a Bordalás... Tres victorias en cuatro partidos -solo cayeron ante el Valencia en Mestalla- y sacando rédito de los goles (tan solo 6) y encajando apenas cuatro (uno por partido). En la defensa madrileña, ahí estará la clave para que el Getafe pueda soñar con los puntos en la noche de este domingo.

El Geta nunca ha ganado al Barça como visitante

Ahora, con el equipo madrileño en una buena dinámica, Bordalás sueña con darle al Getafe la primera victoria de su historia ante el Barça como visitante. Eso sí, cuatro de los últimos siete enfrentamientos oficiales han terminado en empate, aunque todos se disputaron en el Coliseum.

Alineaciones

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford y Lewandowski.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Borja Mayoral.

Barça - Getafe, en directo aquí

Recuerda que puedes seguir en directo el Barça-Getafe en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en vivo, la previa, los onces oficiales, el resultado y la última hora.

