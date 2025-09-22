Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bordalás contesta a Ferran Torres: "Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones"

El entrenador del Getafe considera "una falta de respeto" el comentario del delantero del Barcelona sobre el estilo de juego del equipo madrileño.

El entrenador del Getafe, Jos&eacute; Bordal&aacute;s, en el Johan Cruyff

El entrenador del Getafe, José Bordalás, en el Johan CruyffEfe

El Barcelona cumplió (3-0) ante el Getafe y se mantiene a dos puntos del Real Madrid, líder de LaLiga EA Sports, tras las cinco primeras jornadas. Los dos colosos del fútbol español ya son primero y segundo en la clasificación y la competición parece encaminarse a un pulso entre los de Xabi Alonso y Hansi Flick. El Barça, todavía sin Lamine Yamal recuperado, ha solventó con autoridad el duelo ante el Getafe gracias a un doblete de Ferran Torres y un gol de Dani Olmo.

El propio Ferran habló tras el partido en el Johan Cruyff y lanzó un dardo contra el fútbol que propone el equipo azulón.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos", apuntó el delantero del Barcelona.

"Muchas veces se nos encierran los equipos y tenemos que saber encontrar los espacios. Tenemos jugadores de mucha calidad que dan buenos pases y los hemos encontrado bien", explicó Ferran.

Bordalás replica a Ferran: "Es una falta de respeto hacer ese comentario"

Esas palabras de Ferran Torres fueron respondidas por José Bordalás, entrenador del Getafe, quien consideró que "es una falta de respeto hacer ese comentario".

"He oído hablar en la previa de duelo de estilos y demás. El estilo son 1.000 millones de diferencia. Es difícil. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras", indicó Bordalás ante las cámaras de DAZN.

"Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Puede jugar a lo que quiera. Es una falta de respeto hacer ese comentario", apuntó Bordalás en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico del Getafe sí reconoció la superioridad del Barcelona. "Nada que objetar porque son un grandísimo equipo", reconoció Bordalás.

