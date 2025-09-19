Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Brooks Nader, sobre Alcaraz y Sinner: "Los hombres lo hacen todo el tiempo, ¿por qué yo no?"

La modelo de Sports Illustrated se convierte en la protagonista del momento tras ser relacionada con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Brooks Nader en la Arthur Ashe Stadium durante el US Open

Brooks Nader en la Arthur Ashe Stadium durante el US OpenGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Brooks Nader está viviendo su gran salto a la fama. La estadounidense, modelo Sports Illustrated y protagonista del reality Love Thy Nader, ha pasado de las pasarelas a los titulares internacionales por su vida sentimental. Primero fue vinculada a Carlos Alcaraz, después a Jannik Sinner… y ahora ella misma ha dejado caer que ambos rumores podrían ser ciertos.

"Yo sólo digo que una dama nunca besa y luego lo cuenta, especialmente dos veces"

Nader Brooks

Invitada al programa Watch What Happens Live, Nader fue preguntada por Andy Cohen sobre el supuesto triángulo amoroso. Su respuesta fue tan enigmática como provocadora: "Yo sólo digo que una dama nunca besa y luego lo cuenta, especialmente dos veces. Eso no está bien…".

La sorpresa llegó cuando su hermana Grace Ann, presente entre el público, añadió: "Especialmente no a su otro novio". La modelo, desconcertada, apenas acertó a responder: "Mmmm... eh... Se me ha olvidado la pregunta".

"'Salir' es un término impreciso"

El presentador insistió: ¿había salido con los dos a la vez? Nader esquivó la cuestión con picardía: "'Salir' es un término un poco impreciso hoy en día. Es que… no sé".

Y lanzó la frase que encendió al plató: "Lo que quiero decir es que los hombres lo hacen todo el tiempo, así que ¿por qué yo no? No lo entiendo". Entre aplausos, chocó la mano con Cohen y remató: "¡Es que no lo entiendo, lo hacen constantemente!".

"Su nombre rima con 'winner'"

Las pistas estaban ahí. Hace semanas, su hermana ya insinuó que Brooks estaba saliendo con alguien "cuyo nombre rima con 'winner'", en clara referencia a Sinner, aunque nadie le prestó atención entonces.

Ahora, con la confirmación de su romance con Alcaraz y estas declaraciones, el triángulo 'Nader-Alcaraz-Sinner' se ha convertido en el culebrón más comentado del tenis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

