Xabi Alonso, sobre el Balón de Oro: "No estoy en el jurado, no tengo que votar... Mi cabeza no está en eso"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha comparecido ante los medios en la previa del duelo liguero ante el Levante y ha sido preguntado sobre la gala del Balón de Oro, galardón que se entrega este lunes en París. El tolosarra ha reconocido que su mente está centrada en el partido del Ciutat de Valencia y que "no es mi tema" la entrega del premio por parte de France Football.

"Ya veremos lo que pasa. Sí, veo mucho fútbol, pero no es tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar... No pienso demasiado, pienso más en el Levante", ha apuntado Xabi Alonso.

El técnico vasco no quiso entrar a valorar la decisión del Real Madrid de no acudir a la gala en París, una decisión que mantiene el club blanco desde que el año pasado el Balón de Oro fuera para Rodri y no para Vinícius.

"Tenemos partido mañana en Levante, es partido de Liga y cada partido es muy importante. Mi cabeza no está en eso, cero. Solo en el Levante", aclaró Xabi Alonso.

"Yo también he sido jugador y cuando me sustituían no es el momento más bonito"

El entrenador del Real Madrid reconoció que lleva con "naturalidad" los enfados de sus jugadores al ser sustituidos y restó importancia a ese tipo de situaciones.

"Yo también he sido jugador y cuando me sustituían no es el momento más bonito. Lo llevo con naturalidad y hablamos de las cosas. Me gusta estar cerca de los jugadores y hablar con ellos para saber cómo se han sentido. No hago una gran bola de una cosa pequeña", ha explicado Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid aseguró que están "en el camino" y que siguen en "fase construcción".

"Estamos mejor, estamos en el camino. Estamos en fase de construcción, quiero que seamos más constantes en la repetición. El otro día hicimos un partido serio, podemos mejorarlo, eso seguro. Son cinco partidos de Liga y uno de Champions, es nada. Tenemos que tener esa ambición de querer más, de tener hambre por ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos", indicó Xabi Alonso.

El técnico vasco ensalzó el rendimiento de Ávaro Carreras y su rápida adaptación la exigencia de un club como el Real Madrid.

"Era optimista porque le seguía desde hace tiempo, pero lo competitivo que es me ha sorprendido muy gratamente, Hace muy pocos errores, es muy completo. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido. Es una gran noticia", ha asegurado Xabi Alonso.

Respecto a los cambios de algunos jugadores, Xabi Alonso afirmó que todos están contentos" y "entienden el rol que queremos para el equipo"

"Después del partido hable con los jugadores y estaban todos contentos. Tenían ganas de seguir mejorando y eso es lo que necesitamos: el hacer equipo. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo", aseveró Xabi Alonso.

El tolosarra confirmó que Camavinga y Bellingham podrían ser titulares este martes en el Citutat de Valencia y analizó las claves del buen inicio de temporada.

"Lo que ha pasado ya está, hay que seguir. Estamos en fase de construcción y no hay secretos. Tener al equipo unido y jugar de forma colectiva", analizó Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid no quiso detallar cuál es el tridente ofensivo que más le ha gustado en los seis primeros partidos de su equipo.

"Es una pregunta complicada, me metería en un problema si te respondo. Los necesitamos a todos, estoy contento y lo podemos hacer mejor todavía. Tenemos que evolucionar y seguir queriendo hacer cosas diferentes. Pero hay una base que se está construyendo. Todos están con ganas", aclaro el entrenador vasco.

"¿Vinícius? Estoy contento con lo que está haciendo y queda mucha temporada"

Preguntado sobre qué debe hacer Vinícius para tener más minutos, Xabi Alonso fue tajante: "Estoy contento con lo que está haciendo y queda mucha temporada".

Xabi Alonso también habló sobre el rol de Eduardo Camavinga y lo que espera del futbolista francés.

"Estoy expectante porque ha estado mucho tiempo, pero disponible poco. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades. Ha hecho cosas muy importantes siendo joven y aún queda mucho recorrido. Desde la posición de ‘6’ puede romper líneas conduciendo, es dinámico. Tiene cosas muy buenas", explicó el entrenadro blanco.

Respecto al horario del partido ante el Levante, Xabi Alonso dejó claro que "no es la primera vez ni la última que se va a jugar en ese horario".

"En Champions jugamos a las nueve de la noche, no tengo mucho más que decir", indicó Xabi Alonso.

Menos contundente se mostró el tolosarra a ser preguntado por las faltas y amarillas de sus rivales. "Como la pones botando para que entre. Los datos son los datos", respondió Xabi Alonso.

Por último, Xabi Alonso aclaró que Carreras, Tchouaméni y Mbappé entrarán en las rotaciones, pero que aún no sabe cuándo.

"Son jugadores importantes y solo llevamos cinco partidos de liga, seis con el de Champions. Habrá momento para todo y entrarán en las rotaciones, no me preguntes cuándo porque no lo sé. Tenemos que ir distribuyendo, el calendario es exigente", concluyó Xabi Alonso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com