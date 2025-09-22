Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Desgracia en Cataluña

Más de 80 efectivos buscan al padre desaparecido tras hallar el cuerpo de su hijo tras las riadas

El menor fue hallado sin vida tras ser arrastrado por la riada; su padre sigue desaparecido mientras más de 80 efectivos continúan con la búsqueda.

Antena3 Noticias

Hallan el cuerpo de un menor arrastrado por una riada y buscan a su padre | Antena3 Noticias

Ángela Herrero
Publicado:

Los servicios de emergencia han hallado el cuerpo sin vida de un menor que fue arrastrado por una riada mientras viajaba en coche junto a su padre, aún desaparecido, en el municipio de Sant Quintí de Mediona, Barcelona.

Según los testigos, habrían intentado cruzar una zona inundada en plena tormenta, pese a las advertencias de varios testigos que alertaban del peligro. El coche fue localizado horas después, vacío. La riada se lo había llevado pero no encontraron rastro de los ocupantes. En las primeras horas de búsqueda encontraron el cuerpo sin vida del menor en el Río Bitlles. Más de 80 efectivos de los equipos de emergencia han trabajado sin descanso durante toda la noche en las labores de búsqueda del padre.

En una comparecencia ante los medios pasada la medianoche, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, ha confirmado el hallazgo del cuerpo del menor, un niño de entre 11 y 12 años, y ha señalado que todo apunta a que el padre también podría haber fallecido, aunque por el momento su cuerpo no ha sido localizado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pésame a la familia y ha hecho un llamamiento a la prudencia ante fenómenos meteorológicos extremos como el vivido en las últimas horas.

Más de 400 incidencias en toda Cataluña

El temporal ha causado más de 400 incidencias en toda Cataluña, obligando a evacuar a decenas de personas en distintas zonas. Uno de los puntos más afectados ha sido el macizo de Montserrat, donde 27 personas tuvieron que ser rescatadas del funicular.

Las intensas lluvias han dejado registros de hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas comarcas. También se han producido cortes en la C-58 y retrasos en el aeropuerto de El Prat, afectando a numerosos vuelos.

Lo peor ya ha pasado

Se estima que lo peor del temporal ya ha pasado. En las últimas horas, la alerta por tormenta en la provincia de Barcelona ha bajado de naranja a amarilla. Aun así, se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones y evitar desplazamientos innecesarios.

