Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025: Cuándo empieza, horarios, equipos, partidos y dónde verla

La Laver Cup 2025 llega a San Francisco con Carlos Alcaraz como gran estrella del equipo europeo. Consulta aquí los equipos, el calendario completo de partidos, el formato del torneo y los horarios en España.

Cuándo se juega la Laver Cup

La octava edición de la Laver Cup se celebra del 19 al 21 de septiembre de 2025 en el Chase Center de San Francisco, hogar de los Golden State Warriors. El torneo mantiene su formato habitual: Europa contra el Resto del Mundo en superficie dura.

En España, la diferencia horaria de nueve horas hará que la mayoría de partidos se disputen de madrugada:

Viernes 19 y sábado 20 de septiembre : la jornada arranca a las 22:00 (hora peninsular).

: la jornada arranca a las 22:00 (hora peninsular). Domingo 21 de septiembre: la jornada final comienza a las 21:00.

Equipos de la Laver Cup 2025

Equipo Europa (capitán Yannick Noah) : Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Menšík y Flavio Cobolli. (Tomáš Macháč, reserva).

: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Menšík y Flavio Cobolli. (Tomáš Macháč, reserva). Equipo Resto del Mundo (capitán Andre Agassi): Taylor Fritz, Álex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Alex Michelsen, João Fonseca y Reilly Opelka. (Jenson Brooksby, reserva).

Hasta ahora, el palmarés está dominado por Europa con cinco títulos frente a los dos logrados por el Resto del Mundo (2022 y 2023).

Formato de la Laver Cup

El campeón necesita 13 puntos para ganar.

Cada partido cuenta diferente según el día: viernes (1 punto), sábado (2 puntos), domingo (3 puntos).

Se juegan un máximo de 12 encuentros (nueve individuales y tres dobles).

En caso de empate 12-12, se disputaría un último partido de dobles a un set.

Todos los encuentros se juegan al mejor de tres sets, con super tie-break a 10 puntos en el tercero.

Un mismo jugador no puede disputar más de dos partidos de individuales en todo el torneo.

Calendario y horarios de partidos

Viernes 19 de septiembre : 2 partidos de individuales desde las 22:00, más un tercero de madrugada (04:00) y un dobles a continuación.

: 2 partidos de individuales desde las 22:00, más un tercero de madrugada (04:00) y un dobles a continuación. Sábado 20 de septiembre : 2 partidos de individuales desde las 22:00, uno más a las 04:00 y un dobles a continuación.

: 2 partidos de individuales desde las 22:00, uno más a las 04:00 y un dobles a continuación. Domingo 21 de septiembre: 1 dobles a las 21:00, y hasta tres partidos de individuales si fueran necesarios para decidir el título.

Cuándo juega Carlos Alcaraz

El orden exacto de partidos se publica día a día, pero todo apunta a que Carlos Alcaraz debutará en individuales el sábado 20 de septiembre, como ya ocurrió en 2024, para maximizar el valor de sus puntos (2 ese día y 3 en la jornada decisiva).

Lo más probable es que dispute también un partido de dobles el viernes junto a otro miembro del equipo europeo, y que repita tanto en individuales como en dobles el domingo. En la edición de 2024, que acabó con triunfo europeo por 13-11, el murciano fue decisivo: participó en ocho de los puntos del equipo europeo.

Dónde ver la Copa Laver 2025 en directo

